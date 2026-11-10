Starker Auftritt zu Hause SC Idar U19 dämpft Aufstiegshoffnung der TuS Koblenz Sascha Nicolay 10.11.2026, 13:36 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Das war ein starker Auftritt der Regionalliga-A-Junioren des SC Idar-Oberstein. Gegen die TuS Koblenz war sogar ein Sieg drin, doch am Ende passte das Remis.

Aufstiegsanwärter hin oder her: Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein ließen sich von der TuS Koblenz nicht beeindrucken. In der Regionalliga Südwest boten die Schmuckstädter dem Tabellendritten die Stirn und trotzten ihm ein 1:1 (0:0) ab. Umso größer war die Freude bei Trainer Christian Schwinn über den Auftritt seines Teams.







Artikel teilen

Artikel teilen