Während die B-Junioren des SC Idar-Oberstein die Meisterschaft in der Verbandsliga und den Aufstieg in die Regionalliga weiter fest im Visier haben, hat die A-Jugend des Vereins diese Chance wohl endgültig verspielt.

Mehr als 200 Zuschauer waren im Haag-Stadion dabei, als die A-Junioren des SC Idar-Oberstein wohl endgültig ihren Traum vom Aufstieg in die Regionalliga begraben mussten. Die Mannschaft von Trainer Stephan Holländer verlor im Gipeltreffen der Verbandsliga gegen Tabellenführer TSV Gau-Odernheim 0:1 (0:0) und hat nun sieben Punkte Rückstand.

Anders sieht es für die B-Junioren des Vereins aus. Das Team von Coach Marco Reich behauptete sich beim TSV Gau-Odernheim mit 4:2 und führt die Verbandsliga-Tabelle vier Spieltage vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung auf den Ludwigshafener SC an.

Mehr als 200 Zuschauer beim A-Junioren-Gipfel

Die Kulisse war cool im Haag. Mehr als 200 Zuschauer verfolgten das Spitzenspiel der A-Juniuoren-Verbandsliga zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem TSV Gau-Odernheim. Der SC hatte beim Anpfiff vier Punkte Rückstand und musste gewinnen, um sich eine realistische Chance auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga offen zu halten. „Wir waren in der ersten Hälfte spielbestimmend“, urteilte Stephan Holländer, der Idarer Coach.

Gau-Odernheim hatte einige Schwierigkeiten mit den offensiven Außenakteuren des SC, Jelle Lang und Henri Schneider. Lang hatte auch die dickste Möglichkeit des ersten Abschnitts, als er knapp am langen Pfosten vorbei zielte. Ansonsten blieb es aber bei Halbchancen der Idarer gegen den hoch engagierten Gast, der sich für jede gelungene Aktion selbst feierte. Glück hatte der TSV aber, als Paul Schneider den TSV-Torwart attackierte und dieser unter Druck den SC-Angreifer anschoss. Der Ball verfehlte das Tor knapp.

i Der Zusammenhalt half nichts. Das A-Junioren-Team des SC Idar hatte zu wenige klare Möglichkeiten. Sabine Greber-Maier

„In der Pause haben wir noch auf die Standardsituationen der Gau-Odernheimer hingewiesen, haben gesagt, dass wir da aufpassen müssen“, verrät Holländer. Doch schon nach zwei Minuten im zweiten Abschnitt führte ein Freistoß zur 1:0-Führung des TSV. Der unzulänglich abgewehrte Ball blieb im Rückraum scharf, von wo Lars Metzler aus 25 Metern abzog. Abgefälscht und unhaltbar für Ruben Strack fand das Geschoss den Weg ins Tor (47.).

Anschließend warf der SC alles nach vorne – es musste ja ein Sieg her -, hatte auch ein Übergewicht, doch die glasklaren Chancen blieben weitgehend aus. Jelle Langs Aktion bildete eine Ausnahme, doch da parierte Paul Ringel im TSV-Kasten herausragend. Auf der anderen Seite war Ruben Strack bei Kontermöglichkeiten gefordert. Der SC schaffte den Ausgleich nicht mehr.

Aus f ünf Punkten Vorsprung sind sieben Punkte Rückstand geworden

„Die Enttäuschung war natürlich groß, aber ich habe den Jungs gesagt, dass sie trotzdem eine herausragende Saison gespielt haben – die beste einer Idarer A-Jugend seit langer Zeit“, betonte Holländer und verwies auch auf die diversen Hallentitel sowie den Sieg unlängst beim großen Jugendturnier in Spanien. „Dort haben wir zum Teil Mannschaften geschlagen, die in Nachwuchsleistungszentren von Profivereinen ausgebildet werden“, erklärte Holländer.

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass diese Erfolge relativ wenig Wert besitzen im Vergleich zu einem Titel in der Verbandsliga und den Aufstieg in die Regionalliga. Diesen Aufstieg hat die Idarer A-Jugend faktisch nach der Winterpause verspielt. In die Rückrunde ist das Team nämlich mit fünf Punkten Vorsprung auf die Gau-Odernheimer gegangen. Nun ist ein Rückstand von sieben Zählern entstanden. Die Bilanz des SC in der zweiten Saisonhälfte ist nämlich ziemlich durchwachsen. Sechs Siegen stehen satte vier Niederlagen gegenüber. In den 13 Partien vor der Winterpause hatten die Idarer Jungs nur einmal verloren.

Theoretisch besteht die Chance auf den Titel ja vorläufig noch. Holländer stellte deshalb auch klar, dass er und die Mannschaft die Runde jetzt nicht „austrudeln“ lassen möchten. „Wir wollen auf jeden Fall den zweiten Platz absichern – und wenn Gau-Oderneim noch Fehler passieren sollten, dann wollen wir bereit sein.“ Am Samstag (17.30 Uhr) gastiert das SC-Team beim FSV Offenbach.

Marco Reich lobt seine B-Junioren nach dem 4:2-Sieg in Gau-Odernheim

„Ich bin superstolz auf meine Mannschaft“, sagte Marco Reich nach dem 4:2-Erfolg seiner B-Junioren des SC Idar-Obersteiun in Gau-Odernheim. „Wir haben im Moment Personalprobleme, und alle, die gespielt haben, haben ihre Sache super gemacht“, betonte der Coach. Der Sieg war verdient. „Aber wir hätten höher gewinnen müssen“, stellte Reich klar. Durch ein Eigentor geriert das SC-Team in der ersten Minute in Rückstand. Ron Reich egalisierte rasch (4.). Samuel Michel schoss den SC 2:1 in Front (13.), ehe Gau-Odernheim noch einmal ausglich. Doch Tyrelle Frauendorf stellte noch vor der Pause den Sieg sicher. Am Sonntagmorgen, um 11 Uhr, wartet eine recht hohe Hürde auf die SC-B-Junioren. Der Tabellenvierte FSV Offenbach gastiert im Haag.