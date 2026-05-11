Die Tür zum Titel steht sperrangelweit offen für die A-Junioren des SC Idar-Oberstein. Am Samstag sollen Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga gefeiert werden. Doch auch die C-Junioren des Vereins machen gerade Spaß.
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Glasklare Siege feierten die Jugend-Verbandsliga-Fußballer des SC Idar-Oberstein. Den C-Junioren ist nach ihrem 6:0 in Maxdorf der Klassenverbleib so gut wie sicher, und die A-Junioren sind nach ihrem 5:1 beim TuS Marienborn nur noch einen Schritt von der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Regionalliga entfernt.