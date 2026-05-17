Meister nach 7:0 zu Hause
SC Idar-Oberstein U19 steigt in die Regionalliga auf
Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben in der Verbandsliga eine herausragende Saison gespielt und stellen sich nach dem 7:0
Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben in der Verbandsliga eine herausragende Saison gespielt und stellen sich nach dem 7:0 gegen den FSV Saulheim zum obligatorischen Meisterfoto. Die Mannschaft hievte den Verein in die A-Junioren-Regionalliga.
Michael Greber

Nach den B-Junioren stellt die Jugendfußball-Abteilung des SC Idar-Oberstein in Zukunft eine zweite Mannschaft in der Regionalliga. Die A-Junioren haben die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt gemacht – eine historische Tat.

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Mit einem souveränen 7:0-Heimsieg gegen das tapfer kämpfende Tabellen-Schlusslicht FSV Saulheim sind die A-Junioren des SC Idar-Oberstein den letzten Schritt gegangen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Holländer sicherte sich die Meisterschaft in der Verbandsliga und hievte den SC Idar-Oberstein als ersten Verein im Kreis Birkenfeld überhaupt in die A-Junioren-Regionalliga.

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