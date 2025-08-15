Noch nie hat es ein Jugend-Regionalliga-Spiel im Fußballkreis Birkenfeld gegeben. Am Sonntag feiern die B-Junioren des SC Idar-Oberstein also Premiere - und sie haben sich in der Vorbereitung sogar mit einem Bundesligisten auf Augenhöhe gemessen.

Am Sonntag wird im Haag beim SC Idar-Oberstein Fußball der Extraklasse geboten. Und damit ist nicht nur das Oberligaspiel der ersten SC-Mannschaft im Hans-Dieter-Krieger Stadion gegen die TuS Koblenz gemeint, das um 15 Uhr angepfiffen wird. Zwei Stunden vorher (um 13 Uhr) steigt auf dem neuen Kunstrasen unterhalb der Sitzplatztribüne die erste Partie der Idarer B-Junioren in der Regionalliga. Und der Gegner hat im Südwesten ebenfalls einen guten Namen. Der FC Homburg stellt sich vor.

Es ist etwas ganz Besonderes, dass der SC Idar-Oberstein mit seiner B-Jugend in der Regionalliga antritt. Noch nie hat das ein Jugendteam aus dem Kreis Birkenfeld geschafft – und realistisch betrachtet, ist viel mehr auch kaum möglich. „Die Vorfreude ist sehr groß“, sagt Christian Schwinn. Der Vorsitzende Sport des SC ist auch Trainer dieses Teams. Schwinn, der im Aktivenbereich ebenfalls bis zur Regionalliga für den SC gespielt hat, hat die B-Jugend von Marco Reich übernommen, der sie zum Titel in der Verbandsliga geführt hat. Es war eine großartige Leistung.

Testspiel- 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken

Weil in der Jugend-Regionalliga noch einmal ein ganz anderer Wind weht als eine Etage darunter, haben die Idarer B-Junioren ein strammes Vorbereitungsprogramm hinter sich gebracht. „Wir haben kontinuierlich viermal in der Woche trainiert und waren in der Sportschule in Bitburg auch drei Tage in einem Trainingslager, in dem wir insgesamt neun Einheiten absolviert haben“, erzählt Schwinn. Das ist ein Programm, das beinahe dem einer Profimannschaft gleicht. Der Coach ist zufrieden. „Alle haben hundertprozentig mitgezogen“, sagt Schwinn und fügt hinzu: „Alle sind bereit, Vollgas zu geben. Wir sind startklar für die Regionalliga.“

Wenn es dann tatsächlich eines Beweises für die Worte des Trainers bedurft hätte, dann lieferten die Idarer B-Junioren den am Mittwoch. Gegen den 1. FC Saarbrücken, einen Bundesligisten, gab es ein 1:1. „Das hat es meines Wissens auch noch nie gegeben, dass eine Jugendmannschaft aus dem Kreis nicht gegen einen Bundesligisten verloren hat. Das war ein Statement“, sagt Schwinn.

„Ich habe den Jungs danach gesagt, dass ich den Eindruck hätte, sie seien alle gewachsen“

SC-Trainer Christian Schwinn

Der Trainer weiß, dass ein solches Ergebnis in der Vorbereitung nur bedingt Aussagekraft hat, will das Spiel auch nicht als Messlatte ansetzen und betont, „dass wir das einzuordnen wissen“. Doch Schwinn hat das Spiel gezeigt, dass seine Mannschaft in der Vorbereitung mindestens einen Schritt nach vorne gekommen ist. „Ich habe den Jungs danach gesagt, dass ich den Eindruck hätte, sie seien alle gewachsen“, führt der Coach aus.

Drei verschiedene Spielsysteme haben Schwinn und das Trainerteam (Co-Trainer Philipp „Pippo“ Schneider, Torwartcoach Tobias Buch sowie Athletiktrainer Christian „Buffi“ Heidrich) ihrer Mannschaft eingebimst. „Die können wir gegnerspezifisch einsetzen“, erklärt der Coach und fügt hinzu: „Es ist eine Grundvoraussetzung, dass die Jungs die taktischen Vorgaben penibel umsetzen, aber da bin ich wirklich guter Dinge.“ Taktischer muss die Idarer B-Jugend auf jeden Fall vorgehen, viel mehr als noch in der Verbandsliga. Dort hatte Coach Reich eigentlich nur einmal tief in die Taktikkiste gegriffen, als es im Spitzenspiel galt, den spielstarken Ludwigshafener SC einzubremsen. Das Team setzte damals die Vorgaben überragend um – ansonsten dominierte es die Gegner fast immer. Das wird nun anders sein.

„Es wird Mannschaften geben, die noch mehr Qualitäten als wir haben. Aber wir werden immer einen Plan haben, um uns bestmöglich zu verkaufen.“

Christian Schwinn

„Man kann nicht zum Beispiel nach Mainz fahren und sagen, dass man die Nullfünfer jetzt mal einfach an die Wand spielt“, erklärt Schwinn die Bedeutung des richtigen taktischen Vorgehens, aber auch der Einstellung auf die viel größere Intensität in der Regionalliga. Marco Reich erachtete es als entscheidend, dass dieses neue B-Junioren-Team des SC, das aus Meisterspielern der vergangenen Runde, aus externen Zugängen und aus ehemaligen C-Junioren des Vereins besteht, schnell zusammenwächst und geschlossen auftritt. Für Schwinn war das ebenfalls ein wichtiger Faktor, und zufrieden stellt er fest: „Es ist schon ein Team entstanden, in dem jeder für den anderen da ist.“

So außergewöhnlich der Aufstieg der B-Junioren in die Regionalliga war, so klar ist der Plan der Jugendabteilung des SC Idar. Diese Saison soll kein einjähriges Intermezzo werden. Die B-Jugend-Mannschaft ist gekommen, um zu bleiben. Der Klassenverbleib ist das Ziel – ehe im nächsten Schritt Jugend-Regionalligafußball im Haag etabliert werden soll. Dass der Klassenverbleib kein Selbstläufer wird, ist Schwinn klar. Der Coach erläutert: „Es wird Mannschaften geben, die noch mehr Qualitäten als wir haben. Aber wir werden immer einen Plan haben, um uns bestmöglich zu verkaufen.“

Duell mit dem FC Homburg ist ein Duell der Aufsteiger

Das gilt natürlich auch für das Auftaktspiel am Sonntagmittag gegen den FC Homburg. Wie das der Idarer, ist auch das B-Jugend-Team der Homburger Aufsteiger in die Regionalliga. Schwinn ist sich sicher, dass auch der Gegner „richtig gute Qualitäten“ hat. Doch es gibt zweifellos eine Siegchance für die Idarer Jungs. Schwinn hofft jedenfalls auf ordentlich Zuschauerunterstützung und wirbt: „Wer am Sonntag, um 13 Uhr, in den Haag kommt, wird eine Idarer Mannschaft erleben, die total heiß auf diese neue Aufgabe ist und voller Vorfreude die Regionalliga angeht. Die Jungs werden sich mit allem einsetzen, was ihnen an sportlichen Mitteln zur Verfügung steht.“

Und vielleicht ist das Testspiel-1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken ja ein gutes Omen – das fand nämlich in Homburg statt...