Gleich zwei Regionalliga-Teams SC Idar-Oberstein mit Jugendfußball auf höchstem Niveau Sascha Nicolay 14.08.2026, 12:42 Uhr

i Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein: (hinten, von links) Yanis Bier, Segadipa Magassa, Jakob Hahn, Julian Clayton, Ilyas Akkiouche, Ron Reich, Hannes Fickinger, Samuel Michel, Mohammad Sulaiman, (Mitte, von links) Co-Trainer Frank Vogt, Ali Magassa, Philipp Werle, Ramon von Ondarza, Luuk Pfeifle, Trainer Christian Schwinn, Angelo Luciano, Moritz Hexamer, Lio Weinz, Mohammad Al Ali, Torwarttrainer Tobias Buch, (vorne, von links) Emre Akcan, Philipp Simon, Etienne Steil, Bengt Nicolay, Matteo Strack, Marvin Klein, Paul Becker, Talan McMillan. Christian Wahl

Sie haben richtig „Bock“ auf das Regionalliga-Abenteuer. Die U17- und U19-Jugendfußballer des SC Idar-Oberstein starten in die Saison. Die U19 peilt sogar eine Top-Platzierung in dieser hohen, attraktiven Spielklasse an.

Der SC Idar-Oberstein wird oft nur als der Fußball-Verein wahrgenommen, der eine starke erste aktive Mannschaft hat. Deren Erfolg oder Misserfolg scheint das Wohl und Wehe des Klubs zu bestimmen. Allerdings ist das bestenfalls die halbe Wahrheit über den SC, denn der Klub aus dem Haag hat längst auch eine überragend erfolgreiche Jugendarbeit zu bieten.







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