Sie haben richtig „Bock“ auf das Regionalliga-Abenteuer. Die U17- und U19-Jugendfußballer des SC Idar-Oberstein starten in die Saison. Die U19 peilt sogar eine Top-Platzierung in dieser hohen, attraktiven Spielklasse an.
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Der SC Idar-Oberstein wird oft nur als der Fußball-Verein wahrgenommen, der eine starke erste aktive Mannschaft hat. Deren Erfolg oder Misserfolg scheint das Wohl und Wehe des Klubs zu bestimmen. Allerdings ist das bestenfalls die halbe Wahrheit über den SC, denn der Klub aus dem Haag hat längst auch eine überragend erfolgreiche Jugendarbeit zu bieten.