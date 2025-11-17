B-Junioren verlieren 1:5 SC Idar-Oberstein: Klatsche wegen Abschlussschwäche 17.11.2025, 13:11 Uhr

i An der Abschlussschwäche muss SC-Trainer Christian Schwinn mit seinen B-Junioren feilen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Sehr beachtlich hat sich der SC Idar-Oberstein als Aufsteiger in der Vorrunde der B-Junioren-Regionalliga behauptet. Daran ändert auch die hohe Niederlage beim FC Speyer nichts. Allerdings zieht sich die Abschlussschwäche durch die Runde.

Eine derb klingende Niederlage haben sich die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in der Regionalliga eingehandelt. 1:5 verlor das Team von Trainer Christian Schwinn beim Tabellennachbarn FC Speyer. Das Resultat täuscht aber über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse hinweg.







