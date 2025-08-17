Mit Spannung war der Regionalliga-Auftakt der B-Junioren des SC Idar-Oberstein erwartet worden. Und die jungen Kicker aus dem Haag lieferten, bezwangen den FC Homburg hochverdient.

Das war mal ein Auftakt nach Maß. In seiner ersten Regionalligapartie entschied der SC Idar-Oberstein das Aufsteigerduell mit dem FC Homburg am Ende klar mit 4:1 (3:0) für sich. 150 Zuschauer im Haag sahen dabei eine hoch motivierte Mannschaft der Schmuckstädter.

Nach einem einstudierten Eckball klingelte es zum ersten Mal im Homburger Kasten. Victory Damilola Omolade durfte sich nach vier Minuten als Erster in die Torschützenliste eintragen. „Der Eckball lief genau so, wie wir uns das vorgestellt haben“, freute sich Philipp Schneider, der Co-Trainer des SC, und fügte an: „In der ersten Viertelstunde hätten wir das Spiel schon entscheiden können. Wenn wir da mit 4:0 führen, darf sich der FC Homburg nicht beschweren.“ So dauerte es eine knappe halbe Stunde, bis der Ball zum zweiten Mal im Netz zappelte. Nach einem Ballgewinn tankte sich Angelo Luciano auf der rechten Außenbahn durch und spielte Arthur Roos (28.) in der Mitte frei, der den Ball nur noch über die Torlinie drücken musste.

Immer dann, wenn der SC Druck aufbaute, stellte er die Gäste vor große Probleme. In einer Pressingaktion liefen die Gastgeber den Homburger Schlussmann an. Beim Klärungsversuch hatte Mohammad Sulaiman (36.) den Fuß dazwischen bekommen und keine Mühe, auf 3:0 zu erhöhen. „Das war schon eine richtig gute erste Hälfte, weshalb die Pausenführung auch hochverdient war“, erklärte Schneider. Nach dem Seitenwechsel gehörte das erste Tor den Gästen. Matteo Wießner (55.) gelang der Anschlusstreffer. Sulaiman (70.) krönte seine gute Leistung mit seinem zweiten Treffer.

„Das war ein verdienter Heimsieg mit einer sehr guten Mannschaftsleistung“, verteilte Schneider Lobeshymnen. Er ergänzte: „Damit haben wir uns sehr gut in die Regionalliga eingefügt und den Auftakt mit Bravour gemeistert. Generell war es sehr wichtig, das erste Spiel zu gewinnen, damit die Spieler das Gefühl bekommen, in der höheren Spielklasse angekommen zu sein und mithalten zu können.“