Heimspiel der A-Junioren SC Idar geht gegen Reich-Sperre vor Florian Unckrich 03.09.2026, 14:06 Uhr

i Im heimischen Haag wollen die A-Junioren des SC Idar-Oberstein ein weiteres Mal auftrumpfen. Sie begrüßen am Sonntag den TSV Schott Mainz. Joachim Hähn

Wie lange müssen die A-Junioren des SC Idar-Oberstein auf Ron Reich verzichten, der in der Männer-Landesliga die Rote Karte erhalten hat? Das erstinstanzliche Urteil akzeptiert der Verein nicht, kündigt Berufung an.

Beim FC Homburg, der die A-Junioren-Regionalliga mit weißer West anführt, unterlag der SC Idar-Oberstein. Doch das 2:5 klingt deutlicher, als sich die Partie für SC-Trainer Christian Schwinn über weite Strecken angefühlt hatte. Seine Mannschaft führte nach elf Minuten mit 2:0, ehe individuelle Fehler und eine umstrittene Entscheidung das Spiel in eine andere Richtung lenkten.







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