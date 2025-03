Die Pflicht ist schief gegangen, aber die Kür elektrisiert. Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Aber am Mittwoch dürfen sie sich mit einem Bundesligisten messen.

Bundesligaluft weht am Mittwoch durch den Haag. Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein stehen im Viertelfinale des Verbandspokals und empfangen um 19.30 Uhr den TSV Schott Mainz, der in der U19-DFB-Nachwuchsliga unterwegs ist – also Bundesliga spielt.

Eine Riesenherausforderung ist das für das von Stephan Holländer trainierte Idarer Team, das in der Verbandsliga bekanntlich um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft. Dabei musste der SC am Sonntag im Auswärtsspiel bei Hassia Bingen einen Rückschlag hinnehmen. Etwas überraschend setzte es eine 2:3-Niederlage. Vier Punkte beträgt nun der Rückstand auf Platz eins, den der TSV Gau-Odernheim einnimmt. Allerdings haben die Idarer zwei Partien weniger bestritten als der Tabellenführer, haben es also selbst weiter in der Hand, Meister zu werden und den Aufstieg zu schaffen.

In Bingen 2:1-Führung in den letzten sieben Minuten aus der Hand gegeben

2:1 führten die SC-Jungs durch Tore von Henri und Paul Schneider in Bingen bis sieben Minuten vor Schluss. Dann wollte Innenverteidiger Micha Kasper den Ball abschirmen, damit ihn sich Keeper Ruben Strack schnappen kann. Es wurde aber enger als gedacht, und so versetzte Kasper Hasan Said Hasan, der Druck ausübte, einen Schubser mit der Hüfte. „Den Elfer kann man geben“, urteilte Coach Holländer. Julian Reichwald versenkte zum Ausgleich für die Hassia.

In der 90. Minute kam es sogar noch schlimmer für den SC Idar-Oberstein. Bingens Gabriel Jung setzte sich außen gegen Anton Wurdel durch und kam von der Grundlinie zum Flanken. Aus dem Flankenversuch wurde ein krummes Geschoss, das tatsächlich zum Binger Sieg im SC-Kasten einschlug. „Natürlich war das ein Rückschlag, aber ich habe den Jungs gesagt, dass sie das Spiel noch in der Kabine abhaken sollen“, erzählte Trainer Holländer. In der Liga geht es am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen Abstiegskandidat Phönix Schifferstadt weiter.

„Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht abgeschossen werden“

SC-A-Jugend-Trainer Stephan Holländer

Doch vorher wartet der Leckerbissen, das Highlight-Spiel im Verbandspokal gegen den TSV Schott Mainz. „Ich hoffe, dass viele Zuschauer die Jungs unterstützen. Es kommt nicht so oft vor, dass ein Bundesligist im Haag aufschlägt“, sagt Holländer, der den Gegner einordnet: „Das ist im Jugendbereich zweifellos eine der führenden Mannschaften in Rheinland-Pfalz, eine die nicht zufällig in der obersten Liga unterwegs ist, sondern dort auch jederzeit in der Lage ist, Spiele zu gewinnen.“ Tatsächlich kommen die Mainzer mit einem 4:3-Ligasieg gegen die Sportfreunde Siegen im Gepäck auf den Kunstrasen im Haag.

Natürlich sind die Jungs aus der Landeshauptstadt turmhoher Favorit in diesem Viertelfinale, doch SC-Coach Stephan Holländer hat den Einzug ins Halbfinale – so unwahrscheinlich er auch erscheint – nicht schon im Voraus abgehakt. „Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht abgeschossen werden“, betont er und erklärt: „Wenn alles perfekt läuft, dann ist man im Fußball in keinem Spiel chancenlos.“ Vor allem aber freut sich der Coach darauf, dass sich sein Team mit so einem starken Gegner in einem Pflichtspiel messen darf. „Das Spiel wird uns zeigen, wo wir stehen, wo unsere Grenzen sind“, erläutert er.

Der Einsatz von Henri Schneider ist fraglich

Holländer hofft, dass es seiner Mannschaft gelingt, die Partie möglichst lange einigermaßen offen zu halten. Um das möglich zu machen, ist klar, dass die zwei Klassen tiefer angesiedelten Idarer nicht im Hurra-Stil über den Kunstrasen fegen dürfen. „Der Fokus muss darauf liegen, kompakt zu stehen und gut gegen den Ball zu arbeiten“, erklärt der Trainer.

Ob seine Mannschaft in bester Besetzung auflaufen kann, entscheidet sich erst am Spieltag selbst. Henri Schneider ist angeschlagen. „Er hatte ohnehin schon Probleme mit dem Fuß und hat in Bingen bei einem grenzwertigen Foul, das für mich in der Nähe einer Roten Karte war, einen weiteren Schlag abbekommen“, verrät Holländer, der mit Blick auf die kommenden wichtigen Spiele in der Verbandsliga kein Risiko eingehen will, aber natürlich trotzdem hofft, dass Schneider mitmischen und Bundesligaluft im Haag schnuppern kann.

B-Junioren gastieren im Viertelfinale bei der TSG Bretzenheim

Auch die B-Junioren des SC Idar-Oberstein sind am Mittwoch (19.30 Uhr) im Viertelfinale des Verbandspokals gefordert. Die Mannschaft von Trainer Marco Reich gastiert bei der TSG Bretzenheim. Der Verbandsliga-Tabellenführer aus Idar ist Favorit, denn die Gastgeber spielen eine Etage tiefer in der Landesliga Rheinhessen.