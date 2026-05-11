Toller 5:1-Erfolg in Otterbach SC-Coach Oliver Loch genießt den Auftritt seines Teams Sascha Nicolay 11.05.2026, 17:13 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der B-Junioren-Landesliga schnupperte die JSG Edelstein Idar-Oberstein am Punkt oder gar am Sieg beim JFV Bruchmühlbach-Miesau hatte dann aber Pech mit Abseitsentscheidungen. SC-Trainer Oliver Loch war dagegen hin und weg.

Von den Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld, die am vergangenen Wochenende in den Jugendfußball-Landesligen unterwegs waren, schafften nur die B2-Junioren des SC Idar-Oberstein einen Sieg. Der war aber umso begeisternder. A-Junioren-Landesliga: TSG Kaiserslautern II – SC Birkenfeld ausgefallen.







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