Rückstand beeindruckt JSG Lahn keineswegs

Vor dem Endspurt der Runde war bei den in der Fußball-Bezirksliga vertretenen heimischen Nachwuchsteams einiges geboten. Die A-Junioren der JSG Mühlbachtal peilen unterdessen am Dienstag den Einzug ins Viertelfinale des Rheinlandpopkals an.

Ihre gute Saison setzten die B-Junioren der JSG Lahn und die C-Jugendlichen der JSG Aar in der Fußball-Bezirksliga Ost fort. Beide heimischen Teams haben sich in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und können dem Endspurt der Runde gelassen entgegen blicken. Die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus und der JSG Aar greifen erst am nächsten Wochenende wieder ein.

A-Junioren

JSG Mühlbachtal – VfL Oberbieber 0:5 (0:3). Klare Verhältnisse herrschten im Miehlener Ehrlich. „Der Tabellenzweite war uns in allen Belangen überlegen. Man muss unserer Mannschaft jedoch bescheinigen, dass sie nie aufgab und zeitweise in der 2. Halbzeit das Spiel offener gestalten konnte. Torchancen blieben aber Mangelware. Leider führten dann kurz vor dem Abpfiff zwei Unachtsamkeiten zu weiteren Gegentoren“, bilanzierte JSG-Co-Trainer Klaus Hendlinger. Am Dienstagabend wollen die Kombinierten vom Blauen Ländchen ab 19 Uhr im Achtelfinale des Rheinlandpokals gegen die JSG Hunsrück-Mittelrhein auf Kunstrasen im Schulzentrum Nastätten alles daran setzen, um in die Runde der letzten Acht einzuziehen. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 alle Elias Mohebzada (12., 20., 42.), 0:4 Louis Birnbach (86.), 0:5 Pascal Weber (88.).



B-Junioren

JSG Lahn – Spvgg EGC Wirges II 4:2 (2:1). Einmal mehr ihre Heimstärke und Treffsicherheit bewiesen die von Frank Kummer trainierten und Daniel Wingender betreuten Kombinierten aus der Diezer Kante am Gückinger Königstein. „Die Wirgeser erwischten zwar den besseren Auftakt, aber wir haben vom Rückstand nicht aus der Fassung bringen lassen und uns stetig gesteigert“, so Wingender. Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Michael Vogt hatte die JSG bereits den Spieß umgedreht. Nach Wiederbeginn wurde es insgesamt ruhiger, ehe ein Doppelschlag die Frage nach dem Sieger endgültig klärte. Zum vorentscheidenden 3:1 hatte Magda Schatz die Vorarbeit geleistet. „Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung“, bilanzierte Wingender. Tore: 0:1 Furkan Aras (31.), 1:1 Anakin Zimonczek (34., Fernschuss), 2:1, 3:1 beide Leon Hannappel (38., 70.), 4.1 Jacob Jason Seek (74.), 4.2 Robin Grelka (75.).

JSG Laubachtal – JSG Mühlbachtal 1:2 (0:1). Auf schwer zu bespielendem Kunstrasen in Melsbach gehörte die Anfangsphase den Gastgebern, denen aber Latte und Pfosten im Weg standen (4./8.). Danach bekamen die Gäste aus Nastätten und Umgebung besseren Zugriff und gingen per Freistoß-Bogenlampe in Führung.

Nach der Pause verbuchten die Gäste dann die etwas größeren Spielanteil. Nachdem Jaiden Dubsky zweimal in aussichtsreicher Position die Vorentscheidung vergeben hatte (52./64.) erhöhte die Elf von Patrik Klos dann doch auf 0:2. Mit einem „Sonntagsschuss“ gelang den Laubachtalern nur etwas Ergebniskosmetik. Perfekt war der Mühlbachtaler Dreier in der Fremde aber erst nach achtminütiger Nachspielzeit.

„Es war ein umkämpftes Spiel, bei dem Effektivität und Konsequenz vor dem Tor den Ausschlag zu unseren Gunsten gaben“, bilanzierte Klos. Tore: 0:1 Nico Rehse (12., Freistoß), 0:2 Jonas Schmidt (75.), 1.2 (80.+2).

VfL Hamm – JSG Birlenbach 4:4 (1:0). Nach durchwachsener Vorbereitung waren die Erwartungen der JSG vom Tabellenzweiten etwas mitzunehmen nicht allzu groß. „Ich muss meine Mannschaft aber in den höchsten Tönen loben. Wir haben mit Abstand unser bestes Saisonspiel absolviert und waren ab der ersten Sekunde da und haben über weite Strecken kompakt verteidigt. Jeder war bereit, für den anderen defensiv Meter zu machen. Im Spiel mit dem Ball konnten wir uns auch immer wieder gute Torchancen erarbeiten. So geht der Punktgewinn in Ordnung“, bilanzierte JSG-Co-Trainer Alexander Pauktscha. Tore: 1:0 Kutluay Sariciek (34.), 1:1 Enes Aslan (47.), 1:2 Justin Hofmann (50.), 2:2 Boris Rashoyan (58.), 3:2 Jerome Adrian Brüx (60.), 3:3, 3:4 beide Enes Aslan (66., 75.), 4:4 Elias Feil (80., Elfmeter).

C-Junioren

JFV Oberwesterwald – JSG Lahn 1:3 (1:1). Drei Punkte entführte die JSG Lahn beim Jahres-Debüt aus Elsoff und ist im Kampf um den Verbleib auf der überkreislichen Ebene wieder voll im Rennen. Gegen die körperlich deutlich größeren Westerwälder zeigte die Mannschaft eine sehr hohe Laufbereitschaft und warf sich engagiert in jeden Zweikampf. Zusätzlich zur vorbildlichen Einstellung kamen in der zweiten Halbzeit nach Balleroberungen mehrere gute Umschaltaktionen hinzu, die dann zu den entscheidenden Toren führten. Tore: 1:0 Emilio Röhrig (27.), 1:1 Mir Azad Dikmen (30.), 1:2 Dominik Paul Becker (46.), 1:3 Silas Becher (66.).

JSG Neuwied – JSG Mühlbachtal 9:1 (4:1). Der gastgebende Tabellenzweite ließ in keiner Phase Zweifel an seiner Überlegenheit in allen Belangen aufkommen. Das Schlusslicht aus dem Mühlbachtal warf jedoch kämpferisch alles in die Waagschale und verhinderte so ein zweistelliges Resultat. Tor der Gäste: 2:1 Mark Hofmann (20.).

Spvgg EGC Wirges II – JSG Aar 1:4 (1:3). Mit dem verdienten setzt sich das Team von Sebastian Maaßen unter den Top Fünf fest. Tore: 0:1 Lennox Dienst (5.), 1:1 Adam Chamjne (6.), 1:2 Lennox Dienst (14.), 1:3 Luca Thiels (31.), 1:4 Lennox Dienst (42.).