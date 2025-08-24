Das war eine klare Angelegenheit auf dem Oberwerther Kunstrasen: Im Stadtderby der A-Junioren-Regionalliga Südwest haben sich die Fußballer der TuS Koblenz gegen den FC Rot-Weiss Koblenz mit 4:1 durchgesetzt. Die TuS-Mannschaft (blaue Trikots) von Trainer Ferhan Güngörmüs dominiert von Beginn an und ging nach 15 Minuten durch Maximilian Buchheit mit 1:0 in Führung. Für den beruhigenden 2:0-Pausenstand aus Sicht der TuS sorgte Louis Golombek in der 33. Minute. Als in der zweiten Hälfte erneut Buchheit auf 3:0 (58.) und in der 71. Minute Jacob Schluch auf 4:0 erhöhte, war die Partie entschieden. Für die rot-weißen Koblenzer, die bereits unter der Woche mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Gau-Odernheim in die Regionalligasaison gestartet waren, traf nur Paul Ulrich fünf Minuten vor dem Ende zum 1:4-Endstand.