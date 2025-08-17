Es lief fast alles gut: Die A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz machte im DFB-Pokal ein gutes Spiel bei der 0:2-Niederlage gegen Holstein Kiel und auf dem Rasenplatz in Kesselheim herrschten gute Voraussetzungen – nur die Zuschauer fehlten.

Es hat wieder nicht viel gefehlt, aber die Überraschung ist ausgeblieben. Obwohl der älteste Fußballnachwuchs des FC Rot-Weiss Koblenz im DFB-Pokal der A-Junioren gegen den Zweitliga-Unterbau von Holstein Kiel mit 0:2 (0:1) verlor, hat sich der Rheinlandpokalsieger teuer verkauft. Es war das zehnte Spiel in Folge, das der A-Jugend-Rheinlandpokalsieger im DFB-Pokal verloren hat.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und ein paar gute Chancen besessen“, sagte der Koblenzer Trainer Manuel Fuster. „Wir haben gesehen, dass wir mithalten können, aber der Unterschied zwischen mithalten und mehr hat mit den Strukturen eines Nachwuchsleistungszentrums zu tun. In Kiel leben sie für den Fußball“, sagte Fuster.

i Engagiert an der Seitenlinie: der Koblenzer Trainer Manuel Fuster. René Weiss

Viel Lob verdiente sich auch die Abteilungsleitung des Gastgebers VfL Kesselheim, auf dessen Anlage das Spiel stattfand. Die Kesselheimer schufen alle Rahmenbedingungen. Nur angenommen wurde das „Bonusspiel“ von einer enttäuschend kleinen Kulisse. Der Anlass hätte mehr verdient gehabt als die offiziell 111 Zuschauer.

i Hier wirft sich der Koblenzer Torhüter Arjan Bajrami dem Kieler Mark Richter Monserrat entgegen. René Weiss

Besondere Spiele bieten eine besondere Bühne für besondere Leistungen. Eine solche zeigte Arjan Bajrami. Der Torhüter der Rot-Weißen war der überragende Mann auf dem Platz. Ohne ihn wäre der gute Auftritt seiner Mannschaft nicht mit einem so respektablen Ergebnis belohnt worden. Mit mehreren großartigen Paraden hielt Bajrami seine Mannschaft im Spiel – zwei davon direkt in den Anfangsminuten. Ein Gegentor hier, und RWK wäre möglicherweise unter die Räder gekommen.

„Ich glaube, diese Aktionen haben der ganzen Mannschaft noch einmal einen zusätzlichen Push gegeben. Dieses Spiel war eine große Erfahrung, es hat riesigen Spaß gemacht“, sagte Bajrami. Trainer Fuster würdige seine Leistung: „Nicht nur wegen seiner Paraden, sondern auch wegen seiner Ausstrahlung hat Arjan ein super Spiel gemacht. Solche Persönlichkeiten brauchen wir.“

Luis Sept hat beste Möglichkeit für Koblenz

Zweimal musste aber auch er sich geschlagen geben. Marc Richter Monserrat, der nach einer Hereingabe von Kevin Kortum zu viel Platz hatte (30.), und Emin Torunogullari, der sich im Zweikampf gegen RWK-Kapitän Leonard Hück durchsetzte (57.), erzielten die Tore für die „Störche“. Die beste Koblenzer Möglichkeit hatte Luis Sept, der nach einem Kieler Einwurf zum Gegenspieler überrascht war und an Torhüter Noah Ahlers scheiterte (66.). „Wenn wir den Anschluss erzielt hätten, wäre das Spiel mit der zweiten Luft für uns vielleicht noch einmal offen geworden“, sagte Rot-Weiss-Co-Trainer Leutrim Kabashi.

FC Rot-Weiss Koblenz – Holstein Kiel 0:2 (0:1)

Koblenz: Bajrami – Sept (81. Hellenbrand), Siljkovic, Murseli, Mulaki, Moustafa, Schommers, Herz, Hück, Haziri (57. Ayan), Ibude (72. Ulrich).

Schiedsrichter: Marcel Göttel (Wiesbaden).

Zuschauer: 111.

Tore: 0:1 Marc Richter Monserrat (30.), 0:2 Emin Torunogullari (57.).