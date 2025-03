Ron Reich trifft vom Anstoßpunkt zur Entscheidung

Die Top-Jugendmannschaften des SC Idar-Oberstein haben es wieder einmal krachen lassen. Während die B-Junioren auf spektakuläre Weise ihre Spitzenposition in der Verbandsliga beim FK Pirmasens verteidigten, stürzten die C-Junioren den Tabellenführer und dürfen nun selbst wieder in Richtung Titel schielen.

Für die von Marco Reich gecoachten B-Junioren war es ein hartes Stück Arbeit, ehe sie sich beim FK Pirmasens durchgesetzt hatten. Dabei musste das SC-Team sogar einen Rückstand verdauen. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ging der FKP in Führung (42.). Die Idarer reagierten allerdings auf eine Weise, wie sie besser nicht sein konnte. Sie beantworteten dieses 0:1 mit einem Doppelschlag. Diego Basso (44.) und Ron Reich (45.) drehten die Angelegenheit binnen 60 Sekunden.

Kunstschuss macht verdienten Sieg perfekt

18 Minuten vor Schluss schien der SC dann endgültig auf die Siegerstraße abzubiegen, als der abermals überragende Segadipa Moussa Magasa das 3:1 besorgte. „Wir haben dann den Sack nicht zugebunden, und plötzlich gab es Elfmeter für Pirmasens“, schildert Marco Reich. Drei Minuten vor Schluss verkürzten die Pirmasenser so auf 2:3.

Alle erwarteten nun eine zittrige Schlussphase, doch Ron Reich sorgte dafür, dass es nicht dazu kommen sollte. Der Kapitän des SC sah, dass der Pirmasenser Torwart zu weit vor seinem Gehäuse stand und schoss den Anstoß direkt aufs Tor. Sein Kunstschuss flog in hohem Bogen über den Keeper in den Kasten. „Klar, dass bei uns die Freude groß war“, lacht Marco Reich, ehe er festhielt: „Wir haben gegen eine kämpferisch starke FKP-Mannschaft verdient gewonnen.“ Der Vorsprung des SC beträgt weiter einen Punkt auf den Ludwigshafener SC. Allerdings haben die Idarer eine Partie weniger auf dem Konto. Am Sonntagmorgen, 11 Uhr, gastiert die TSG Pfeddersheim, der Vorletzte, im Haag.

Arthur Roos mit klasse Leistung und frühem Führungstor

Die Idarer C-Junioren brachten dem FSV Offenbach die erste Saisonniederlage bei und stießen den Tabellenführer mit einem 3:0-Erfolg vom Thron. Bereits in der 2. Minute war Arthur Roos zur Stelle, als FSV-Keeper Dilxuaz Omar eine Ecke von Jan Komarow nicht festhalten konnten, und markierte die SC-Führung. Die Idarer blieben spielbestimmend. Arthur Roos erzielte ein weiteres Tor, das wegen Abseits nicht anerkannt wurde und traf kurz vor der Pause beide Innenpfosten.

Als die Gäste dann das Risiko erhöhten, waren die Idarer zur Stelle. Ilias Yoro markierte das 2:0 (53.). Fünf Minuten später war das Spiel entschieden, Melvin Haag bediente Yehor Hrytsai, der überlegt das 3:0 erzielte (58.). In den Schlussminuten verwaltete der SC die Führung gekonnt, und nachdem die Offenbacher nach einer Roten Karte gegen ihren Torhüter in Unterzahl spielten, brannte nichts mehr an.

Der Sieg sorgte dafür, dass die Idarer erstens den Spitzenreiter stürzten und zweitens am Samstag (15.30 Uhr) erneut auf den Tabellenführer treffen. Vorne steht nämlich nun – mit drei Punkten Vorsprung auf den SC – Viktoria Herxheim, und just in der Südpfalz gastiert die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krins.