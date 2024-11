SC setzt Ausrufezeichen Ron Reich schießt die Idarer B-Jugend an die Spitze 25.11.2024, 14:54 Uhr

i Beifall von Marco Reich. Seine B-Junioren des SC Idar-Oberstein haben die Tabellenspitze erklommen. Auch die A-Junioren der Schmuckstädter grüßen von oben. Hähn Joachim

Spielen in der kommenden Saison zwei Jugendmannschaften des SC Idar-Oberstein in der Regionalliga. Am Wochenende ist dieser Erfolg ein Stück wahrscheinlicher geworden. A- und B-Junioren gewannen Top-Spiele und sind Verbandsliga-Spitzenreiter.

Dicke Ausrufezeichen haben die A- und B-Junioren des SC Idar-Oberstein in ihren jeweiligen Verbandsligen gesetzt. Beide Mannschaften entschieden Spitzenspiele zu ihren Gunsten, und beide führen nun die Tabelle an und steuern auf Kurs Regionalliga. A-Junioren bleiben zu Hause eine Macht In einer spannenden Partie gewannen die A-Junioren des SC gegen den spielstarken FC Speyer II mit 2:1.

