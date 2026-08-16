Spannender Regionalliga-Start: SC Idar-Oberstein U19 erzielt ein 1:1 gegen Eintracht Trier. Trotz Hitzeschlacht und intensiven Spiels zeigt das Team um Torschütze Ron Reich eine starke Leistung und sichert einen Punkt.
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Mit einem 1:1-Unentschieden bei Eintracht Trier haben die A-Junioren des SC Idar-Oberstein ihre erste Partie in der Regionalliga beendet und damit gleich einen Punkt geholt. SC-Trainer Christian Schwinn war zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Mannschaft.