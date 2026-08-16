U19 des SC Idar spielt remis Ron Reich schießt das Premieren-Tor in der Regionalliga Sascha Nicolay 16.08.2026, 20:08 Uhr

i Ron Reich brachte die A-Junioren sdes SC Idar-Oberstein bei Eintracht Trier 1:0 in Führung. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Spannender Regionalliga-Start: SC Idar-Oberstein U19 erzielt ein 1:1 gegen Eintracht Trier. Trotz Hitzeschlacht und intensiven Spiels zeigt das Team um Torschütze Ron Reich eine starke Leistung und sichert einen Punkt.

Mit einem 1:1-Unentschieden bei Eintracht Trier haben die A-Junioren des SC Idar-Oberstein ihre erste Partie in der Regionalliga beendet und damit gleich einen Punkt geholt. SC-Trainer Christian Schwinn war zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Mannschaft.







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