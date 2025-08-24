Die Aufholjagd der C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan wurde nicht belohnt. Und so mussten sie sich zum Saisonauftakt bei der TSG Kaiserslautern geschlagen geben.

Einen unglücklichen Start erwischten die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan. Das galt sowohl für die Anfangsphase der Partie bei der TSG Kaiserslautern als auch für den Verbandsliga-Auftakt, den sie mit 2:3 (0:2) verloren. „Das Spiel ist brutal unglücklich gelaufen. Aber die Jungs wissen, was sie können, und ich weiß, was sie können“, resümierte JSG-Trainer Michael Rohr.

Ab der siebten Minute waren die Gäste nach einem Torwartfehler im Rückstand. Durch einen Konter erhöhte die TSG auf 2:0 (29.). „Gegen den tief stehenden Gegner haben wir auf dem kleinen Platz in der ersten Hälfte gar nicht zu unserem Spiel gefunden“, berichtete Rohr. Doch sein Kollektiv ließ sich nicht entmutigen – auch nicht vom dritten Gegentreffer kurz nach der Pause. Als Milan Rohr (58.) den Anschlusstreffer erzielte, keimte Hoffnung auf. Matti Maurer verkürzte vier Minuten vor Schluss auf 2:3. „Wenn das Spiel länger geht, hätten wir gewinnen können. Die Chancen waren da“, sagte der JSG-Trainer.