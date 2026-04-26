Beim Derby der C-Junioren-Verbandsliga auf dem Meisenheimer Kunstrasen war einiges los. Doch die Gastgeber von der JSG Nahe-Glan nutzten das nur eine Hälfte lang. Nach der Pause drehte der SC Idar-Oberstein auf und holte einen 0:2-Rückstand auf.
Lesezeit 2 Minuten
Die Vorfreude auf das Verbandsliga-Derby der C-Junioren war groß gewesen bei der JSG Nahe-Glan, doch die Fußballer von Michael Rohr schafften es im Duell mit dem SC Idar-Oberstein nicht annähernd, ihr Leistungsvermögen abzurufen. Eine Altersklasse tiefer, bei den D-Junioren, hält derweil die Durststrecke des TSV Degenia an.