In den Jugend-Regionalligen sind alle Westerwälder Teams am Wochenende im Einsatz. Für die einen geht es um vordere Plätze, für die anderen um das Überleben im Abstiegskampf.

Für die A-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde steht eine richtungsweisende Partie in Bretzenheim auf dem Programm. Die Wirgeser empfangen Rot-Weiß Koblenz. Bei den B-Junioren muss der JFV Wolfstein Ww/Sieg in die Ladeshauptstadt, die Eisbachtaler empfangen den Spitzenreiter aus Trier. Für die Westerwälder C-Junioren geht es ums Überleben. Wirges empfängt Gonsenheim, Eisbachtal fährt zum TSV Schott Mainz.

A-Jugend, Regionalliga

TSG 1846 Bretzenheim – Spfr Eisbachtal (Sa. 17 Uhr). „Das wird eine richtungsweisende Partie für uns“, betont Eisbachtals Trainer Thomas Remark die Bedeutung des Auswärtsspiels. „Ich weiß noch nicht, ob ich Moritz Muth einsetzen kann, da unsere erste Mannschaft zeitgleich spielt und er vielleicht auch dort ranmuss. Er wäre schon extrem wichtig für uns“, erklärt Remark. „Wir müssen jetzt unbedingt punkten, sonst kann die Saison ganz schnell kippen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch in den Abstiegskampf rutschen. Vor allem müssen wir wieder Tore schießen, um drei Punkte einfahren zu können“, betont er.

Spvgg EGC Wirges – FC Rot-Weiß Koblenz (So. 14 Uhr). „Mit Rot-Weiß Koblenz erwartet uns eine Mannschaft, die viele lange Bälle spielt und stark auf den zweiten Ball geht. Dennoch haben sie auch technisch gute Jungs dabei“, erklärt der Wirgeser Trainer Yannick Schmidt vor der Begegnung. „Sie haben letzte Woche ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Die Spiele in den letzten Jahren waren immer eng und umkämpft, das erwarte ich auch am Sonntag wieder“, betont er. „Trotzdem bin ich sehr optimistisch, dass wir die drei Punkte holen, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen“, blickt Schmidt zuversichtlich voraus.

B-Jugend, Regionalliga

1. FSV Mainz 05 II – JFV Wolfstein Ww/Sieg (So. 12 Uhr). „Uns erwartet ein sehr schweres Spiel in der Landeshauptstadt. Nach der zweiwöchigen Spielpause treffen wir direkt auf eine Mannschaft aus einem Nachwuchsleistungszentrum“, blickt Wolfstein-Trainer Matthias Liedtke voraus. Dass es in Mainz enorm schwer werden wird, weiß er: „Um Punkte aus Mainz zu entführen, benötigen wir einen echten Sahnetag, an dem alles passt und funktioniert“, betont er.

Spfr Eisbachtal – SV Eintracht Trier (So. 13 Uhr). „Mit Trier kommt der unangefochtene Spitzenreiter. Wir haben absolut nichts zu verlieren“, erklärt EIsbachtals Trainer Patrick Marner vor der Begegnung. Er selbst befindet sich zurzeit und auch in den nächsten Wochen in Reha. An der Seitenlinie übernimmt für diese Phase D-Jugend-Trainer Adrian Schmidt. „Alles, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können, wird positiv sein. Sei es Erfahrung oder sogar etwas Zählbares. Wir wollen auf jeden Fall hinten gut stehen und nach vorne mutig sein“, betont Marner. „Vielleicht bekomme ich sogar eine Live-Schalte von dem Spiel, damit ich meine Jungs zumindest so unterstützen kann“, schmunzelt er.

C-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – SV Gonsenheim (Sa. 15.15 Uhr). „Wir sehen das Spiel als eine gute Chance zu punkten“, ist EGC-Trainer Danijel Simakovic zuversichtlich. „Wenn die Jungs von der ersten Minute an die Zweikämpfe annehmen und über ihre Grenzen hinauswachsen, können wir auf jeden Fall etwas holen“, betont er. „Alle Mann sind fit. Wir freuen uns auf das Heimspiel und werden alles dafür geben, die Punkte in Wirges zu behalten“, sagt Simakovic.

TSV Schott Mainz – Spfr Eisbachtal (So. 11 Uhr). Auf die Eisbären wartet ein schwieriges Auswärtsspiel. Als Tabellenletzter sind sie am Wochenende zum Punkten verdammt. In der Hinrunde gab es auf heimischem Platz eine 0:6-Niederlage gegen Schott Mainz. Am Wochenende wollen es die Sportfreunde besser machen. Vor allem defensiv können sie an die Leistung aus der Vorwoche anknüpfen. Ziel muss es sein, Nadelstiche nach vorne zu setzen, um den Mainzern gefährlich zu werden.