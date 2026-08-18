Jugendfußball
Rheinlandpokal hat die Saison beim Nachwuchs eröffnet
In der ersten Runde des Rheinlandpokals bei den B-Junioren setzte sich im Mosel-Hunsrück-Duell die SG Mont Royal Bremm II (in Gr
In der ersten Runde des Rheinlandpokals bei den B-Junioren setzte sich im Mosel-Hunsrück-Duell die SG Mont Royal Bremm II (in Grau-Schwarz) mit 3:1 (3:1) gegen die JSG Sargenroth durch.
Alfons Benz

Die erste Runde im Rheinlandpokal bei den A-, B-, C- und D-Junioren hat die Saison im Nachwuchsfußball eröffnet. 

Lesezeit 1 Minute
Die Saison im Jugendfußball ist mit der ersten Runde im Rheinlandpokal bei den A- bis D-Junioren gestartet: Unter anderem setzte sich im Mosel-Hunsrück-Duell die SG Mont Royal Bremm II mit 3:1 (3:1) gegen die JSG Sargenroth durch. Pepe Gälzer hatte die Gäste früh in Front gebracht, doch die Bremmer Reserve, die in der Jugend nun mit Mont Royal (Reil/Kröv plus Traben-Trarbach) kooperiert, drehte noch vor der Pause den Spieß um durch Rehan Nabeel ...
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