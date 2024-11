Westerwald. In der Fußball-Rheinlandliga ist in zwei Nachwuchsklassen die Qualifikationsphase beendet. Bei der B-Jugend geht es für die Spvgg EGC Wirges in der Meisterrunde weiter, die Spfr Eisbachtal II und der JFV Oberwesterwald spielen fortan in der Abstiegsrunde. Während die C-Jugend des JFV Wolfstein ebenfalls in die Abstiegsrunde muss, qualifizierte sich der Jahrgang des VfL Hamm ohne Niederlage als Tabellenerster für die Meisterstaffel.