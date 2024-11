Kleid lässt JFV jubeln Rhein-Hunsrücker mit wichtigem Dreier gegen den Dritten 26.11.2024, 11:09 Uhr

Auch wenn die eine oder andere Partie den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel, gingen doch viele Jugendfußballpartien über die Bühne. Mit wechselndem Erfolg für die Teams aus der Simmerner und der Cochemer Region.

Acht Partien standen für die Jugendfußballer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und dem Kreis Cochem-Zell in den überregionalen Ligen an. Einen ganz wichtigen Dreier fuhren die A-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück in der Rheinlandliga ein. A-Junioren-Rheinlandliga JFV Rhein-Hunsrück - SG 99 Andernach 1:0 (1:0).

