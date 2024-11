Westerwald. Nach den Herbstferien geht es in der Regionalliga Schlag auf Schlag für die Westerwälder Nachwuchsfußballer. Bereits am heutigen Mittwochabend (19.45 Uhr) steht für die A-Jugendlichen der Spvgg EGC Wirges das Nachholspiel gegen den JFV Schaumberg-Prims auf dem Plan. Am Sonntagmorgen (11 Uhr) kommt es dann bei der C-Jugend zum Derby zwischen den Spfr Eisbachtal und der EGC.