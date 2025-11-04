Positiver Trend trotz dritter Niederlage in Folge

Trainer Wolfgang Krins war zufrieden mit seinen Schützlingen. Daran änderte auch die 0:2-Niederlage nichts. Die C-Junioren des SC Idar-Oberstein verkauften sich beim Tabellen-Zweiten FK Pirmasens nämlich ausgezeichnet.

Die dritte Niederlage in Folge mussten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein in der Verbandsliga hinnehmen. Beim Tabellenzweiten FK Pirmasens setzte es ein 0:2.

Dabei präsentierte sich der SC allerdings in guter Form. Denn vor allem im ersten Abschnitt ließen die Schützlinge von Trainer Wolfgang Krins aus dem Spiel nichts zu.