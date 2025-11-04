U15 des SC Idar verliert 0:2
Positiver Trend trotz dritter Niederlage in Folge
Trainer Wolfgang Krins war zufrieden mit seinen Schützlingen. Daran änderte auch die 0:2-Niederlage nichts. Die C-Junioren des SC Idar-Oberstein verkauften sich beim Tabellen-Zweiten FK Pirmasens nämlich ausgezeichnet.

Die dritte Niederlage in Folge mussten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein in der Verbandsliga hinnehmen. Beim Tabellenzweiten FK Pirmasens setzte es ein 0:2.Dabei präsentierte sich der SC allerdings in guter Form. Denn vor allem im ersten Abschnitt ließen die Schützlinge von Trainer Wolfgang Krins aus dem Spiel nichts zu.

