Sie waren einmal mehr der packende Abschluss der Saison. Bei den Tagen des Jugendfußballs gab es einiges zu bestaunen und bejubeln. Der VfL Fürfeld erwies sich dabei als vorbildlicher Gastgeber.
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Double – so lautete das am meisten verwendete Wort bei den Tagen des Jugendfußballs in Fürfeld. Alle fünf Kreispokalsieger waren zuvor auch Meister geworden und fuhren den Doppel-Triumph ein.„Wir haben nach dem Sieg unserer A-Junioren ein rauschendes Fest gefeiert“, erzählte Helmut Zillmann.