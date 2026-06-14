Tage des Jugendfußballs Pokalsieg wird mit einem rauschenden Fest gefeiert Olaf Paare 14.06.2026, 22:23 Uhr

i Jubelpose: Die E-Junioren des TSV Hargesheim freuen sich über den Gewinn des Kreispokals. Mit von der Partie waren Roan Rexhepi, Leo Seibert, Leon Camaj, Henri Partenheimer, Jonathan Schmidt, Maxim Idiatulin, Simon Winkler, Valentin Nothaft, Nikolai Idiatulin, Jonah Siebert, Lukas Kunz sowie die Trainer Gennadi Idiatulin und Alexander Seibert. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Sie waren einmal mehr der packende Abschluss der Saison. Bei den Tagen des Jugendfußballs gab es einiges zu bestaunen und bejubeln. Der VfL Fürfeld erwies sich dabei als vorbildlicher Gastgeber.

Double – so lautete das am meisten verwendete Wort bei den Tagen des Jugendfußballs in Fürfeld. Alle fünf Kreispokalsieger waren zuvor auch Meister geworden und fuhren den Doppel-Triumph ein.„Wir haben nach dem Sieg unserer A-Junioren ein rauschendes Fest gefeiert“, erzählte Helmut Zillmann.







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