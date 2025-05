Die besten A-Jugend-Fußballer des Südwestens präsentieren sich in gut zwei Wochen im Stadion des SC Idar-Oberstein. Am Mittwoch, 21. Mai, um 19 Uhr findet im Haag das Endspiel um den U-19-Südwestpokal zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern statt. „Wir haben uns um die Ausrichtung des Finalspiels beim SWFV beworben und haben den Zuschlag bekommen“, erklärt Christian Schwinn, der Sport-Vorsitzende des SC.

Schwinn verrät weiter: „Wir hoffen, dass wir 1000 Zuschauer ins Stadion locken können. Das wäre eine angemessene und schöne Kulisse für dieses Endspiel.“

Mainzer sind leicht favorisiert

Die Besucher erwartet jedenfalls Fußball auf Spitzen-Niveau. Beide Mannschaften gehören der DFB-Nachwuchsliga, dem Nachfolger der Bundesliga, an. Wobei die Mainzer es nach der Vorrunde in die Hauptrundengruppe A geschafft haben, wo sie derzeit hinter dem Karlsruher SC, RB Leipzig und Borussia Dortmund Vierter sind, während die Lauterer diese A-Hauptrunde knapp verpasst haben und nach Vorrundenrang vier in die B-Hauprunde eingestuft worden sind. Dort ist das Team von Trainer Eimen Baffoun vor dem SV Wehen Wiesbaden, den Stuttgarter Kickers und dem TSV Schott Mainz Tabellenführer.

Der von Jan Kirchhoff trainiere FSV Mainz 05 geht also als leichter Favorit in dieses Finale. Im Halbfinale setzten sich die jungen „Nullfünfer“ übrigens mit 7:1 gegen Regionalligist Wormatia Worms mit 7:1 durch. Der FCK hatte dagegen alle Mühe, um den TSV Schott Mainz in der Verlängerung 2:1 niederzuringen. Jene Mainzer also, die eine Runde zuvor auf dem Kunstrasen im Haag ordentlich zu kämpfen hatten, um die A-Junioren des SC Idar-Oberstein aus dem Weg zu räumen.

Im Haag dürften die beiden Bundesliga-Nachwuchs-Teams jedenfalls gut aufgehoben sein. „Unsere Infrastruktur ist top, und wir kennen uns beim SC Idar-Oberstein mit Großveranstaltungen aus“, bestätig Schwinn.