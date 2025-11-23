JSG Nahe-Glan tritt stark auf Platz vier nach Hinrunde: Bestes Ergebnis seit Jahren 23.11.2025, 14:13 Uhr

i Symbolbild dpa

Trainer Michael Rohr hat nachrecherchiert und erfreut festgestellt, dass sich schon lange kein Team vom Glan so gut in der C-Junioren-Verbandsliga verkauft hat, wie es sein Kollektiv derzeit tut.

Die Hinrunde beenden die C-Junioren der JSG Nahe-Glan mit einem Erfolg und auf dem vierten Tabellenplatz der Fußball-Verbandsliga. Für die D-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach setzte es auch im Kellerduell mit dem Schlusslicht eine Niederlage.C-Junioren, JSG Nahe-Glan – SV Herxheim 2:0 (0:0).







