3:5 bei SVW Mainz Personalnot: JSG Fürfeld spielt dezimiert zu Ende Helmut Zillmann 01.09.2026, 05:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Die B-Junioren der SG Hüffelsheim verkaufen sich bei Wormatia Worms II sehr ordentlich, müssen die Punkte allerdings am Rhein lassen. Doch die Entwicklung stimmt zuversichtlich.

Die A-Junioren der JSG Nahe-Glan sind mit einem Heimsieg gegen die JSG Bodenheim in der Fußball-Landesliga angekommen. Die JSG Fürfeld/Hackenheim muss dagegen weiter auf ein Erfolgserlebnis warten. Auch die U17 der SG Hüffelsheim ging leer aus. Viel fehlte allerdings nicht, und sie hätte dank einer starken kämpferischen Leistung aus Worms einen Punkt mitgebracht.







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