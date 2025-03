Rückschläge im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga mussten die A- und B-Junioren des SC Idar-Oberstein hinnehmen. Der Stolperer der A-Junioren hatte fatalere Folgen als jener der B-Junioren.

Der Weg zur Meisterschaft in der Verbandsliga und zum Aufstieg ist steinig für die A- und B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein. Beide Mannschaften erlebten Rückschläge, sind aber nach wie vor voll im Rennen um die Regionalliga. Doch während die B-Junioren die Nase vorne haben, haben die A-Junioren nunmehr vier Punkte Rückstand auf Platz eins. Noch liegt die Meisterschaft aber in ihren eigenen Händen.

Zwei Partien innerhalb von vier Tagen brachten den A-Jugendlichen des SC „nur“ drei Punkte. Während zu Hause gegen Phönix Schifferstadt ein klarer 5:0-Sieg heraussprang, setzte es beim TV 1817 Mainz eine 3:4-Niederlage. Es war die zweite Niederlage innerhalb der letzten drei Partien.

Doppelpacks von Jelle Lang und Fabio Blum

Gegen Schifferstadt brachte ein Doppelpack von Torjäger Jelle Lang die 2:0-Pausenführung (21./25.). Das inspirierte offenbar Fabia Blum, der im zweiten Abschnitt zu einem Doppelschlag ausholte und auf 4:0 stellte (58./59.). Paul Schneider erhöhte dann auf 5:0 (69.). Noch dreimal stand dem SC das Aluminium im Weg. Jeweils eine Halbzeit lang zeigten Matteo Sellaro und Leonard Weiß im Tor, dass au sie Verlass ist. Stammkeeper Ruben Strack hütete zur gleichen Zeit den Kasten der Idarer Oberliga-Mannschaft beim 2:2 in Eisbachtal.

Mit Strack im Gehäuse verloren die Idarer dann beim TV 1817 Mainz 3:4. Omar Sayed brachte die Gastgeber in Führung, obwohl der SC überlegen agierte. Nach dem Seitenwechsel gelang Paul Schneider der Ausgleich (52.). Doch nur sechs Minuten darauf sorgte Schiedsrichter Matthias Schwenk für Entsetzen beim SC, als er nach einem von Ruben Strack gefangenen Sayed-Schuss auf „Tor“ entschied (58.). „Die Meinung, dass der Ball hinter der Linie war, hatte der Schiri exklusiv“, schimpfte SC-Jugendkoordinator Martin Blum.

Von 1:3 auf 3:3, dann aber doch 3:4 verloren

Weitere sechs Minuten später erzielte Sayed mit seinem dritten Treffer das 3:1, als er den Abpraller nach einer Wahnsinns-Parade von Strack ungehindert einschieben konnte (66.). Schnell gelang Jelle Lang der Anschluss (69.), und Ron Reich verwandelte nach einem Foul an Tim Glas einen Elfmeter zum 3:3 (85.). Doch nur 120 Sekunden später traf Levan Bichinashvili aus 16 Metern zum 4:3-Siegtreffer für Mainz. „Natürlich haben mit Henri Schneider, Mike Fischer und Fabio Blum drei wichtige Stammkräfte gefehlt, aber das darf keine Ausrede für die Niederlage sein“, sagte Trainer Stephan Holländer. Der SC hat nun vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSV Gau-Odernheim, aber ein Spiel weniger bestritten und das direkte Duell mit dem Tabellenführer in der Hinterhand. Am Samstag (17 Uhr) gastiert der SC Hauenstein im Haag.

B-Junioren vergeben viele Chancen

Die Idarer B-Junioren haben als Tabellenführer nach dem 1:1 beim VfR Frankenthal noch immer zwei Punkte Vorsprung. Trainer Marco Reich war trotzdem ungehalten: „Ich habe selten ein Spiel gesehen, in dem wir so viele Chancen hatten. Es war schlampig und schlecht gemacht von uns. Ich kann es nicht fassen“, sagte er. Ron Reich glich wenigstens aus (59.). Am Sonntag (11 Uhr) gastiert das Team beim TV 1817 Mainz.

C-Junioren verlieren nach 2:0-Führung gegen den 1. FCK II

Die zweite Niederlage in Folge kassierten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein in der Verbandsliga. Gegen den 1. FC Kaiserslautern II setzte es ein 2:3 nach 2:0-Pausenführung. Luca Herzog und Vincent Lauer erzielten die Idarer Tore. Als Sechster hat das SC-Team nun neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Herxheim.