A-Jugend des SC Idar siegt Paul Schneider krönt sein Comeback mit einem Tor 27.10.2025, 14:20 Uhr

Ihre 2:1-Führung nach einer turbulenten Anfangsphase konnten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein gegen die JSG Nahe-Glan nicht zum Sieg nutzen. Derweil fuhren die A-Junioren des SC einen Pflichtsieg in Bingen ein.

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Verbandsliga-Jugendfußballer des SC Idar-Oberstein. Während die A-Junioren bei Hassia Bingen 5:2 gewannen, verloren die C-Junioren zu Hause das Derby gegen die JSG Nahe-Glan mit dem gleichen Resultat.Schwungvoll begann das C-Junioren-Duell zwischen dem SC und der JSG Nahe-Glan.







