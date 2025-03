Es hat nicht viel gefehlt, da hätten gar drei Westerwälder Nachwuchsteams in den Jugendfußball-Regionalligen über einen Sieg jubeln dürfen. Am Ende des Wochenendes ging aber nur der älteste Nachwuchs der EGC Wirges als Sieger vom Platz.

In der Jugendfußball-Regionalliga konnte lediglich die A-Jugend der EGC Wirges einen Sieg aus Westerwälder Sicht feiern. Während für Eisbachtals A- und B-Jugend mehr drin war, kamen die C-Junioren der „Eisbären“ in Elversberg an ihre Grenzen. Der gleichaltrige Konkurrent aus Wirges musste sich trotz gutem Starts auch aufgrund eines „Blackouts“ dem Ludwigshafener SC geschlagen geben.

A-Jugend, Regionalliga

TSG 1846 Bretzenheim – Spvgg EGC Wirges 1:2 (1:2). „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel eigentlich unter Kontrolle und hätten höher führen müssen. Bretzenheim kam nur durch individuelle Fehler unsererseits zu Chancen“, erklärte Wirges-Coach Yannick Schmidt nach der Partie. „In der zweiten Hälfte wurde die Partie dann deutlich umkämpfter, da Bretzenheim mehr riskieren musste. Da hatten beide Teams noch einige Chancen. Der Auswärtssieg geht unter dem Strich aber in Ordnung“, bilanzierte er. Tore: 0:1 Tim Weyand (12.), 1:1 Julian Bill (24.), 1:2 Bleart Orani (26.).

Ludwigshafener SC – Spfr Eisbachtal 2:0 (2:0). „Wir haben unglücklich verloren, wir waren keineswegs die schlechtere Mannschaft“, blickte Eisbachtal-Coach Thomas Remark zurück. „Die Gegentore haben wir durch individuelle Fehler bekommen, die waren einfach dumm. Wir haben unsere Großchancen alle vergeben. Gegen Ludwigshafen war definitiv mehr drin, auch wenn wir spontan noch zwei Absagen hatten und mit einer Rumpftruppe angetreten sind. Ich hoffe, in den nächsten Wochen kehren viele Spieler wieder zurück. Wir sind jetzt leider nicht gut in die Rückrunde gestartet“, bilanzierte er nach der Begegnung. Tore: 1:0 Luca Secci (21.), 2:0 Noah Geis (42.).

B-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – TSV Schott Mainz 1:2 (0:0). „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. In der ersten Hälfte haben wir es versäumt, aus unserem Chancenplus Kapital zu schlagen. Da hätten wir in Führung gehen müssen“, betonte Eisbachtal-Trainer Patrick Marner nach der Partie. „In der zweiten Hälfte war Mainz dann das etwas bessere Team, dennoch war für uns deutlich mehr drin. Die Mainzer hatten zwar mehr vom Spiel, die besseren Torchancen hatten aber wir. Daher wäre ein Unentschieden mit Sicherheit gerecht gewesen“, bilanzierte er. Tore: 0:1 Lino Bela Stegemann (56.), 0:2 Daniel Hosseini (68.), 1:2 Henri Schroer (70.).

C-Jugend, Regionalliga

Ludwigshafener SC – Spvgg EGC Wirges 3:1 (2:1). „Alles in allem war das ein gutes Spiel von den Jungs. Alles lief nach Plan und wir sind früh in Führung gegangen. Dann hatten wir wieder einen totalen Blackout und schenken dem Gegner in vier Minuten zwei Tore. Wir haben unsere Chancen nicht gemacht, der Gegner war dafür umso effizienter. Das war unser Problem in Ludwigshafen“, resümierte Wirges-Trainer Danijel Simakovic. „Es ist ärgerlich, dass wir keine Punkte geholt haben. Wenn wir aber so Auftreten, werden wir noch Punkte holen, da bin ich mir sicher“, blickte er zuversichtlich voraus. Tore: 0:1 Lukas Kaspers (8.), 1:1 (20.), 2:1 (23.), 3:1 (65.).

SV Elversberg – Spfr Eisbachtal 9:2 (4:0). „Das, was wir uns vorgenommen haben, so lange wie möglich zu null zu spielen, war nach einer Minute schon vorbei. Im Großen und Ganzen haben wir uns in Ordnung verkauft, auch wenn das Ergebnis natürlich wieder nicht erfreulich ist“, resümierte Eisbachtal-Trainer Christof Dillmann nach der Begegnung. „Wir konnten mit der Körperlichkeit und der individuellen Klasse der Elversberger einfach nicht mithalten“, erklärte er abschließend. Tore: 1:0 (1.), 2:0 (9.), 3:0 (12.), 4:0 (24.), 4:1 Theo Rünz (40.), 5:1 (44.), 6:1 (58.), 7:1 (61.), 7:2 Leonis Murseli (62.), 8:2 (66.), 9:2 (67.).