Minusrekord für den Kreis Bad Kreuznach: Nur noch ein Nachwuchsteam ist in den höchsten drei Altersklassen der Verbandsligen am Ball.

Zu ihren Hochzeiten war die JSG Meisenheim in allen vier Jugend-Verbandsligen vertreten. In der neuen Saison sind es gerade noch die C-Junioren, die unter dem Namen JSG Nahe-Glan in der höchsten Verbandsklasse antreten.

Das Team wird von einem starken Jahrgang gebildet, der seit vielen Jahren zusammenspielt und regelmäßig für Aufsehen sorgt. In der Landesliga wurden die Jungs (D- und C-Junioren) zweimal Meister, 2024 wurden sie zudem Verbandspokalsieger. „Wir wollen auch in der Verbandsliga wieder unter den besten vier mitspielen“, sagt Trainer Michael Rohr und fügt an: „Aber wir reden von Jugendfußball, da gibt es Schwankungen, und vieles hängt von der Tagesform ab.“ Das Team wurde verstärkt, vor allem mit Spielern aus dem Raum Kaiserslautern. Mit Tests und einem Leistungsvergleich wird Rohr sein Kollektiv auf die Saison einstimmen. Sorgen bereitet der Blick in die Zukunft: Da die JSG kein B-Junioren-Team mehr stellt, fehlt im Sommer 2026 die Perspektive für den starken Rohr-Jahrgang.