Für die „reinen“ Jugendfußball-Teams aus dem Kreis Cochem-Zell war es kein guter Spieltag in den Rheinland- und Bezirksligen. Einzig der JFV Schieferland und die JSG Bremm in der B-Junioren-Bezirksliga Mitte siegten.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Kannenbäckerland Höhr-Grenzhausen 6:0 (3:0). Der JFV kann doch noch gewinnen – und das gegen den vorher punktgleichen Vorletzten („Rückzieher“ Ahrbach ist erster Absteiger) sehr deutlich. Mit 19 Punkten kletterte der JFV auf den viertletzten Platz, der erster Abstiegsrang ist. Der Rückstand auf die JSG Mittelrhein (Fünftletzter) beträgt drei Punkte, allerdings bei zwei Spielen mehr. Die Tore gegen Höhr-Grenzhausen verteilten sich auf drei Spieler – und zwar auf Benno Kleid (3), Damian Grätz (2) und Ahmad Taha.

FC Metternich – JFV Vulkaneifel 2:1 (0:1). Empfindliche Niederlage im Aufstiegsrennen für den JFV, der auf den zweiten Platz zurückfiel – vier Punkte beträgt der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Andernach, der mit zwei Siegen, einem unter der Woche (4:0 in Ahrweiler) und einem am Wochenende (5:2 gegen Wolfstein) die Tabellenführung übernommen hat. Für Vulkaneifel hatte Finn Bauer nach 22 Minuten zum 1:0 getroffen, so stand es auch zur Pause noch. Direkt nach Wiederanpfiff traf der Zehnte Metternich zum Ausgleich – und dann ganz bitter in der Nachspielzeit zum Sieg.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Vulkaneifel Mendig – JSG Bremm 5:3 (2:0). Die Bremmer (zehn Punkte) hängen weiter auf dem vorletzten Platz fest, ihre Gastgeber steht mit nun sechs Punkten mehr auf dem viertletzten Rang, der auch noch ein Abstiegsplatz ist. Die erste Hälfte ging an die Mendiger, dann verkürzte Simon Stuhler auf 1:2, später dann Paul Reisberger auf 2:3, bevor Stuhler mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 ausglich (56.). Danach waren aber nur die Gastgeber an der Reihe und robbten sich bis auf zwei Punkte an die Nichtabstiegsränge heran.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JFV Schieferland 1:1 (1:1). Mit der Punkteteilung in Emmelshausen konnten die Gäste gut leben, sie haben nun 23 Punkte auf dem Konto und stehen auf Platz fünf, die Gastgeber stehen nur zwei Zähler vor Vulkaneifel Mendig als Viertletztem – bei einer Partie weniger allerdings. Kapitän Fynn Lescher brachte Schieferland, das später noch mal die Latte traf, mit einem nicht unhaltbaren Weitschuss nach acht Minuten in Führung, die Gastgeber, die in Abschnitt eins die eine oder andere Großchance ausließen, glichen nach 25 Minuten durch Jason Heringer aus.

JSG Cochem – JSG Kastellauner Land 1:4 (1:2). Im Mosel-Hunsrück-Duell zog der Vierte Cochem den Kürzeren gegen den Zweiten, der mit 41 Punkten 16 mehr als die Gastgeber auf dem Konto hat. Die Kastellauner Führung durch Lenny Schmitz (6.) glich Joshua Ludwig für Cochem aus, Lasse Wida (45.), Kian Tirajeh (52.) und Valentino Steffens-Guerra (56.) sorgten aber kurz vor und in den zehn Minuten nach der Pause für klare Verhältnisse.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Vulkaneifel – TuS Mosella Schweich 1:2 (0:0). Der JFV, der kommende Saison wie berichtet vom ehemaligen Vordereifeler Seniorentrainer Niklas Wagner trainiert wird, ging gegen den Spitzenreiter der Platzierungsstaffel durch Niklas Schommers in Führung (48.) und hielt diese bis zur 60. Minute, als den Vulkaneifelern in Gillenfeld ein Eigentor unterlief. Acht Minuten später traf Schweich zum Sieg. Der JFV hat als Drittletzter zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, vier Teams aus der Achterstaffel müssen runter.

B -Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Rheinhöhen Urbar – JFV Schieferland 0:5 (0:2). Schieferland gab sich im Titelkampf beim Viertletzten keine Blöße und erhöhte sein Punktekonto auf 37. Die JSG Hunsück-Mittelrhein (7:2 gegen Ahrweiler) bleibt Erster mit zwei Punkten und einem Spiel mehr. Für Schieferland trafen Finn Bleidt (2), Johannes Jung, Ben Rings und Colin Peifer.

JSG Mastershausen/Strimmig/Blankenrath/Peterswald/Mörsdorf – JSG Vulkaneifel Kottenheim 2:4 (2:3). Die Gäste, die vorher einen Punkt besser standen als die Gastgeber, haben nach dem Dreier in Blankenrath nun vier Zähler mehr als Fünfter, Mastershausen ist Siebter. Marvin Massmann und Moritz Massmann drehten die Kottenheimer Führung in ein 2:1, aber das hielt nur zwei Minuten, zur Pause führten die Gäste wieder, am Ende hieß es 4:2.

JSG Bremm – SG Mülheim-Kärlich II 2:0 (1:0). Der Sechste feierte einen Sieg über den Zehnten und hat es sich mit 26 Punkten in der oberen Hälfte gemütlich gemacht. Michel Konzen (26.) und Leonard Scherrer (41.) erzielten die Treffer für Bremm.

C-Junioren-Rheinlandliga Meisterstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – Rot-Weiss Koblenz 3:0 (2:0). Drei Spiele, sieben Punkte: Der JFV ist sehr gut aus der Winterpause gekommen und hat sich auf den sechsten Rang nach vorne gearbeitet, mit dem Dreier wurden die Gäste überholt. Für die Punkte neu, zehn und elf sorgten Lennox Remsperger (2) und Marcel Leimkühler.

JFV Schieferland – TuS Koblenz II 0:2 (0:1). Im „Kellerduell“ der Meisterstaffel verlor der JFV und bleibt mit sechs Punkten hinter der TuS-Reserve (neun). Schieferland-Coach Sascha Knoff hatte sich viel mehr ausgerechnet, aber seine Mannschaft lag schon nach sieben Minuten hinten durch ein unglückliches Eigentor von Toni Schikora hinten. Sehr gute Chancen blieben wieder ungenutzt, sodass ein Aussetzer hinten für das 0:2 nach 46 Minuten sorgte. Dabei blieb es nach einer „erneut schwachen Vorstellung“ (Knoff).

C-Junioren-Bezirksliga West

JFV Wittlicher Tal – JSG Bremm 6:5 (5:2). Elf Tore auf dem Wittlicher Kunstrasen, nur fünf davon für Bremm, das Dritter bleibt mit 34 Punkten. Ein Remis hätte für Platz zwei gereicht, denn die punktgleichen Ehranger verloren ebenfalls. In der Pause war aber auch der Punkt recht weit weg, denn Bremm lag 2:5 hinten, nur ein Eigentor zum 1:1 (20.) und Finn Van Heidens 2:2 (27.) gab es zu bejubeln. Nach Wiederanpfiff aber begann die Aufholjagd, van Heiden (39.) sowie Mattis Fett und noch mal Van Heiden per Doppelschlag (68., 69.) glichen aus. Bitter war aber das Ende, denn in der Nachspielzeit gelang Wittlicher Tal per Elfmeter das Siegtor.

D-Junioren-Rheinlandliga

SC Bendorf-Sayn – JFV Schieferland 2:0 (0:0). Zweite Niederlage innerhalb von vier Tagen für den JFV, der gegen die TuS Koblenz II (Erster Bezirksliga Mitte) im Rheinlandpokal mit 1:2 ausgeschieden war und dann in der Liga beim Elften zu verlieren. Der JFV bleibt Siebter mit 27 Punkten, hat aber den Klassenerhalt damit noch nicht eingetütet. „Trotz einer spielerisch überlegenen Leistung und zahlreicher hochkarätiger Torchancen gelang es uns nicht, den Ball im Netz unterzubringen“, sagte Schieferlands Coach Christoph Bober.

TuS Koblenz – JFV Rhein-Hunsrück 6:2 (3:0). Nach fünf Minuten führte der Tabellenzweite TuS nach zwei Strafstößen schon mit 2:0 gegen den JFV, die Koblenzer hatten danach leichtes Spiel und zogen bis auf 6:0 davon. Noah Lesniak und Lucas Rieger betrieben mit ihren Toren in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik für den JFV, der auf Rang fünf abrutschte.