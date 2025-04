Die makellose Bilanz der C-Junioren-Teams sticht am abgelaufenen Spieltag der Fußball-Bezirksliga hervor. Wichtige Erfolge feierten auch die A-Junioren der JSG Mühlbachtal und die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus.

A-Junioren

JSG Mühlbachtal – JSG Asbacher Land 3:2 (1:2). Dem Rückstand getrotzt und in buchstäblich allerletzter Sekunde den Spieß noch komplett umgedreht – der älteste Nachwuchs aus Nastätten und Umgebung ist mit dem achten Dreier der Runde dem Klassenverbleib einen großen Schritt näher gekommen. In einem zerfahrenen Spiel waren im Miehlener Ehrlich kaum flüssige Spielzüge zu sehen. Ungenaue Zuspiele und unnötige Ballverluste waren an der Tagesordnung, die Laufbereitschaft war ebenfalls ausbaufähig. Nach den Einwechslungen von Patrik Veres, Henry Feilbach und Lukas Schmidt zeigt sich die Abwehr der Gastgeber stabiler. Die Joker stachen dann spät. Torfolge: 0:1 William Loic Kipre (16.), 0:2 Julien Jansen (24.), 1:2 Sadat Hajrullahu (43.), 2:2 Patrik Veres (60.), 3:2 Lukas Schmidt (90.).

„Die Wolfsteiner haben ihre wenigen Chancen effizient genutzt.“

Birlenbachs Co-Trainer Alexander Pauktscha zur 0:3-Heimniederlage seiner JSG

B-Junioren

JSG Birlenbach – JFV Wolfstein II 0:3 (0:1). Im Duell um einen der begehrten Plätze über dem Strich musste die Elf von Stefan Mäncher und Alexander Pauktscha in Eppenrod gegen die Regionalliga-Reserve eine bittere Niederlage quittieren. „In einem zerfahrenen Spiel mit wenig Torschüssen konnten wir uns kaum Möglichkeiten erspielen. Die Wolfsteiner haben ihre wenigen Chancen effizient genutzt. Wir waren in den Zweikämpfen oft zu weit weg von den Gegenspielern. Der Sieg geht zwar in Ordnung, ist aber zu hoch ausgefallen“, so Pauktscha. Der größte Wermutstropfen für die JSG war die Verletzung ihres Torwarts Leon Heller, der mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Pauktscha; „Wir hoffen, dass er bald wieder zur Mannschaft stoßen kann.“ Torfolge: 0:1, 0:2 beide Tim Milkovits (30., 57.), 0:3 Lukas Konieczny (79.).

VfL Hamm – JSG Lahn. Der Gast trat nicht an. So strich der VfL die drei Punkte kampflos ein.

JSG Erpel – JSG Mühlbachtal. Diese Begegnung wird erst am 23. April, 19 Uhr, ausgetragen.

C-Junioren

JSG Lahn – JSG Siegtal/Heller 2:1 (0:1). Die JSG Lahn kassierte gegen einen direkten Mitkonkurrenten um den Klassenverbleib drei wichtige Punkte ein. Gegen die Gäste aus Kirchen und Umgebung hätte das Endergebnis angesichts einer Reihe hochkarätiger Chance auch 4:4 lauten können. Zunächst gerieten die Einheimischen am Gückinger Königstein durch Johann Arnal in Rückstand (12.), ließ sich davon aber nicht aus der Bahn werfen. Dominik Beckers Kontertor (55.) und der fulminante Weitschuss von Silas Becher (70.) brachte den umjubelten Sieg und den Sprung auf Rang sieben.

JSG Aar – SSV Heimbach-Weis II 8:0 (3:0). Ferienbedingt musste JSG-Coach Sebastian Maaßen personell sehr improvisieren und holte sich mit Levi Trinker, Ilkay Inci und Lio Noah Malinowski Unterstützung aus der D-Jugend. „Wir haben gegen einen überforderten Gegner eine stabile Vorstellung abgeliefert“, war Maaßen froh, dass es so gut lief. „Wir haben uns mit gutem Gefühl in die Osterferien verabschiedet und freuen uns über die starke Leistung vor der anstehenden Pause.“ Torfolge: 1:0 Armin Softic (3.), 2:0, 3:0 beide Nico Zimmermann (8., 30.), 4:0 Lio Noah Malinowski (45.), 5:0 Justus Schick (57.), 6:0 Nico Zimmermann (59.), 7:0 Daniel Müller (67., Strafstoß), 8:0 Nico Zimmermann (70.).

Spvgg EGC Wirges II – JSG Mühlbachtal 2:6 (1:3). Die Jungs vom Blauen Ländchen krönten eine aufregende Woche mit dem ersten Erfolgserlebnis gegen Asbach (1:1) und dem Weiterkommen im Kreispokal gegen Ligakonkurrent JSG Lahn (3:2) mit dem ersten Liga-Sieg. Trainer Nico Haxel hatte sein Team zwar sehr defensiv eingestellt und auf Konter spekuliert. Doch die Jungs strotzten nur so vor Selbstvertrauen und netzten früh dreimal ein. „Wir haben es gegen den Ball super gemacht und Wirges kaum ins Spiel kommen lassen“, so Haxel, der den kaum zu bremsenden Luke Müller zwar heraushob. „Lob gilt aber unserem gesamten Team, denn das schafft man nur gemeinsam. Was dann nach dem Spiel und in der Kabine los war, war die reinste Party.“ Torfolge: 0:1, 0:2 beide Luke Müller (2., 8.), 0:3 Jannis Lasse Hahn (12.), 1:3 Ermal Vishi (32.), 1:4 Jamal Zin (43.), 2:4 Shaip Krasniqi (60.), 2:5, 2:6 beide Luke Müller (63., 70.+4.).

D-Junioren

JSG Rhein-Taunus – JSG Spfr Westerwald 7:0 (2:0). Auf der Werner-Reifferscheid-Sportanlage gelang den Einheimischen ein weiterer Schritt in Richtung Verbleib auf der überkreislichen Ebene. Vier Zähler Vorsprung auf Rang 10 sind jedoch noch kein sanftes Ruhekissen. Mit einem Blitztor nach nur 12 Sekunden eröffnete Stipe Galic den Torreigen. In der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Abschlussquote deutlich. „In weiten Teilen bestimmten wir das Geschehen. Aber auch der Gegner kam zu drei, vier Torchancen“, so Co-Trainer Sebastian Schneider. Torfolge: 1:0 Stipe Galic (1.), 2:0 Lennart Schneider (15.), 30 Elijah Kunar (32.), 4:0, 5:0 beide Nio Weinand (38., 50.), 6:0 Fabio Busch (52.), 7:0 Noah Helbach (54.).

JSG Aar – VfL Oberbieber 1:6 (1:4). Gegen den starken Gast vom Aubach musste die im Hinspiel mit 3:2 siegreiche JSG Aar die erste Niederlage in der Rückrunde hinnehmen. T rotz Führung durch den scharf getretenen Eckball von Nick Meyer, dem ein Eigentor folgte, wurden die Gastgeber deutlich in ihre Schranken gewiesen.