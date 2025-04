Während die A-Junioren der JSG Mühlbachtal eine bemerkenswerte Aufholjagd im Hohen Westerwald mit einem Punktgewinn krönten und die Talente der JSG Aar bei Gastspielen in Kirchen und Scheuerfeld immerhin vier Zähler mitbrachten, ergatterten die C-Jugendlichen der JSG Mühlbachtal den ersten Punktgewinn auf überkreislicher Ebene. Die JSG Lahn kassierte hingegen mit B- und C-Junioren auf fremdem Terrain bittere 0:9-Schlappen. Die B-Jugendlichen der JSG Birlenbach schenkten sich die Fahrt zum Spitzenreiter nach Neuwied, da ihnen nur ein Rumpfteam zur Verfügung gestanden hätte.

A-JugendJFV Oberwesterwald – JSG Mühlbachtal 5:5 (5:3). Trotz dreier kurzfristiger Ausfälle kamen die von Kai Burat trainierten und Klaus Hendlinger betreuten ältesten Jahrgänge in Neuhochstein sehr gut in die Partie und legten zwei schnelle Tore vor. „Danach haben wir aber dem Gegner das Spiel überlassen und verloren den anfänglichen Schwung total“, so Hendlinger. Die Folge waren fünf Gegentreffer binnen einer halben Stunde. Erst nach der Einwechslung Lukas Schmidts und Umstellungen im Mittelfeld und in der Abwehr fingen sich die Gäste aus Nastätten und Umgebung wieder und bliesen entschlossen zur Aufholjagd. Als kaum noch jemand mit dem Ausgleich rechnete, sorgte Sadat Hajrullahu per Drehschuss zum verdienten 5:5-Ausgleich. Hendlinger zollte seiner JSG großes Lob: „Trotz des 2:5-Rückstands zeigte unsere Mannschaft eine tolle Moral und wurden dafür belohnt.“ Torfolge: 0:1, 0:2 beide Lauris Schulz (1., 6.), 1:2 Leandro Damian Ferreyra (11.), 2:2 Janne Kaiser (18.), 3:2, 4:2 beide Leandro Damian Ferreyra (25., 27.), 5:2 Janne Kaiser (42.), 5:3 Lukas Schmidt (43.), 5:4 Enes Camdan (56.), 5:5 Sadat Hajrullahu (88.).

B-JugendJSG Spfr Westerwald – JSG Lahn 9:0 (5:0). Überraschend deutlich zogen die Talente aus Diez und Umgebung in Horressen den Kürzeren. Dabei waren die Würfel schon zur Halbzeit gefallen. Torfolge: 1:0 Emin Polater (4.), 2:0 Lorenz Laudagé (7.), 3:0, 4:0 beide Liam Hahn-Delsart (9., 15.), 5:0 Nico Himmrich (19.), 6:0 Emin Polater (53.), 7:0 (66.), 8:0, 9:0 beide Lorenz Laudagé (71., 75.).

JSG Neuwied – JSG Birlenbach. Der Gast trat in der Deichstadt nicht an und gibt das Spiel kampflos mit 0:0 Tore und 0:3 Punkten ab. „Aufgrund von vier Absagen hätten uns lediglich neun B- und ein C-Jugendlicher zur Verfügung zur Absage entschieden“, so Birlenbachs Co-Trainer Alexander Pauktscha. „Leider lassen uns mittlerweile vier Jungs; die uns vor der Saison eine feste Zusage gegeben hatten, im Stich und kommen weder zu Trainingseinheiten noch zu Spielen. Durch zwei weitere Langzeitverletzte und ein paar kurzfristige Krankheitsfälle ist es aktuell schwierig jeden Samstag eine Mannschaft zu stellen.“

JSG Mühlbachtal – VfL Hamm. Das Spiel wird auf Antrag der von Krankheiten gebeutelten Gäste von der Sieg erst am Freitag, 9. Mai, 18.30 Uhr in Singhofen ausgetragen. An jenem Wochenende hatte die JSG durch den Rückzug des SSV Heimbach-Weis zunächst Pause. C-JugendTuS Westerburg – JSG Lahn 9:0 (4:0). Die JSG Lahn zeigte in Westerburg ihr in dieser Saison gewohntes Auswärtsgesicht und verlor sehr deutlich. „Die Spieler nahmen sehr früh im Spiel die Köpfe runter, jeder agierte für sich alleine. Als einziger unserer Feldspieler zeigte Ben Schaus Normalform“, sagte Betreuer Matthias Löhn. Torfolge: 1:0 Mohamad Ghanoun (8.), 2:0 Bruno Barukcic (12.), 3:0 Semih Yasar (25.), 4:0 Tudor Sebastian Tocu (30.), 5:0 Mohamad Ghanoun (37.), 6:0 Bruno Barukcic (40.), 7:0 Mohamad Ghanoun (41.), 8:0 Semih Yasar (43.), 9:0 Anton Hrushko (49.).

Warmer Applaus des zufriedenen Publikums

JSG Mühlbachtal – JSG Asbacher Land 1:1 (1:1). Riesenjubel in Singhofen:

Die Jungs vom Blauen Ländchen verbuchten den ersten Punktgewinn. „Total verdient“, freute sich Trainer Nico Haxel für seine unverdrossenen Schützlinge, die trotz vieler Nackenschläge weiter mit Spaß kicken. Die 60 Zuschauer sahen ein aufregendes Fußballspiel. „Wir waren deutlich besser und hätten einen Sieg verdient gehabt“, so Haxel, dessen Team von Anfang an Druck machte und die Partie dominierte. „Schade, dass uns kein Tor mehr gelungen ist. Aber wir haben einen Punkt gewonnen und keine zwei verloren“, so Haxel, dessen Talente sich den aufmunternden Applaus des Anhangs nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Jens Schalk redlich verdient hatten. „Das war gut fürs Selbstvertrauen.“ Torfolge: 1:0 Mats Luis Auster (5.), 1:1 Maximilian Pauls (19.).

JSG Siegtal/Heller – JSG Aar 2:4 (2:2). Die körperlich überlegenen Siegtaler hatten in Kirchen ihren Matchplan offensichtlich ganz auf Lennox Dienst ausgerichtet und teilten ihm eine „persönliche Begleitung“ zu. Ansonsten kam von den Gastgebern spielerisch nahezu nichts, sie beschränkten sich mit allen Mittel eher auf die Unterbrechung des Spielflusses. So kam es stetig zu Unterbrechungs- und Behandlungspausen und nahezu jeder angenommene Zweikampf endete mit einem Foul. Da war Stabilität in den Zweikämpfen gefragt. Die leere Bank bot keine personellen Alternativen. „Der Wille zum Sieg war großartig. Wir stellten uns immer besser auf den unbequemen Gegner ein und hielten nun vehement dagegen“, so Trainer Sebastian Maaßen. „Mit nachlassender Kondition der Heim-Elf stieg unser Chancenplus.“ Lennox Dienst brachte die Rothosen mit seinem Hattrick ins Taumeln, bevor Justus Schick die Aar-Kicker mit sehenswertem Kopfballtreffer zum Sieger kürte. Torfolge: 0:1 Lennox Dienst (2.), 1:1 Fabian Rolland (8.), 2:1 Yusufhan Baysal (13.), 2:2, 2:3 beide Lennox Dienst (25., 47.), 2:4 Justus Schick (68.).

D-JugendSpvgg EGC Wirges – JSG Rhein-Taunus 7:2 (5:1). Das Vorhaben der Gäste, zunächst defensiv stabil zu stehen, hatte sich spätestens nach 9 Minuten und drei schnellen Gegentoren erledigt. „In der Folge haben wir uns zwar gesteigert, konnten die bislang höchste Saisonniederlage gegen einen sehr spielstarken Gegner trotz mehrerer eigener guter Möglichkeiten nicht verhindern“, lautete das Fazit von Trainer Nico Helbach. Torfolge: 1:0, 2:0 beide Liam-Pax May (2., 7.), 3:0 Ben Alof (9.), 4:0 Malte Hehl (18.), 4:1 Elijah Kunar (19.), 5:1 Liam-Pax May (28.), 5:2 Elijah Kunar (32.), 6:2, 7:2 beide Liam-Pax May (43.,, 60.).

JSG Siegtal/Heller – JSG Aar 1:1 (1:1). Die Jungs aus Hahnstätten und Umgebung bleiben in der Rückrunde ungeschlagen. Sie hielten dem Druck der Gastgeber stand und hatten mit Torwart Moritz Loos einen Rückhalt zwischen den Pfosten. Nick Meyer besorgte mit der ersten vielversprechende Gelegenheit das 0:1. Ein Distanzschuss führte zum Ausgleich. Trotz Chancen hüben wie drüben blieb’s bei der Punkteteilung. Torfolge: 0:1 Nick Meyer (19.), 1:1 John-Luca Henn (26.).