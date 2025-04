Die JSG Nahe-Glan landete einen Doppelsieg. A- und C-Junioren beendeten in ihren Verbandsligen ihre Negativserien.

Es geht doch. Die beiden Fußball-Verbandsliga-Teams der JSG Nahe-Glan landeten Siege und beendeten damit ihre Negativserien. Die A-Junioren hatten seit Anfang März sechsmal in Folge verloren, siegten nun auswärts mit 4:1. Sie übergaben damit auch die rote Laterne an ihren Gastgeber, den TuS Knittelsheim. Die C-Junioren hatten zuletzt viermal hintereinander verloren. Das C-Junioren-Spiel Schlusslicht gegen Tabellenführer fiel aus, der TSV Degenia Bad Kreuznach verzichtete auf die Austragung der Partie gegen Spitzenreiter VfR Frankenthal.

A-Junioren, TuS Knittelsheim – JSG Nahe-Glan 1:4 (0:1). „Die Jungs haben von der Einstellung her alles gegeben und einen ordentlichen Auftritt abgeliefert“, resümierte JSG-Trainer Matthias Baus und ergänzte: „Am Ende haben wir das Spiel auch verdient gewonnen. Zu betonen ist auch die sehr gute Schiedsrichterleistung und dass wir mal ein positives Erlebnis hatten. Es ist wichtig für die Mannschaft, für die Stimmung, und es freut mich einfach für die Jungs.“ Die Tore der Gäste erzielten Jan Petrov (21., 71.), Mahmoud Al Ali (49.) und Balduin Schmidt (74.).

C-Junioren, JSG Nahe-Glan – TSV Schott Mainz II 1:0 (0:0). Die JSG Nahe-Glan kam gut ins Spiel und erarbeitete sich gute Einschussmöglichkeiten, scheiterte aber immer wieder am Mainzer Torhüter. Das änderte sich in der 40. Minute. JSG-Trainer Christoph Hock berichtete: „Nach einem überragenden Pass in die Tiefe von Innenverteidiger Ahmad Abdullatif schob Adrian Beles aus spitzem Winkel ein.“ Die zweite Hälfte verlief ausgeglichener, aber ohne größere Torchancen auf beiden Seiten. „Die erste Hälfte war gut von uns, und wir hätten deutlicher führen müssen. Im Vordergrund aber steht, dass wir die Niederlagenserie gestoppt und seit Langem mal wieder zu null gespielt haben“, bilanzierte Hock.