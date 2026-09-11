Wolfsteins A-Jugend empfängt den SC Idar-Oberstein mit dem Ziel, endlich Stabilität ins Spiel zu bringen. Gleichzeitig geht Eisbachtals C-Jugend als klarer Favorit ins Spiel beim SV Saar.
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In den Jugendfußball-Regionalligen empfängt Wolfsteins A-Jugend den SC Idar-Oberstein. Für die C-Junioren der Eisbachtaler geht es zum SV Saar, bei dem die Mannschaft von Trainer Philipp Franke die Favoritenrolle klar annehmen will. A-Jugend, JFV Wolfstein Ww/Sieg – SC 07 Idar-Oberstein (Sonntag, 12.