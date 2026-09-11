Eisbachtal in Favoritenrolle Neues Spiel, neues Glück für Wolfstein gegen SC Idar? Jona Heck 11.09.2026, 12:15 Uhr

i Wolfsteins A-Junioren (in Weiß) wollen im Heimspiel gegen Idar-Oberstein einfache Fehler vermeiden und Stabilität ins Spiel bringen. Manfred Böhmer/balu. Manfred Böhmer

Wolfsteins A-Jugend empfängt den SC Idar-Oberstein mit dem Ziel, endlich Stabilität ins Spiel zu bringen. Gleichzeitig geht Eisbachtals C-Jugend als klarer Favorit ins Spiel beim SV Saar.

In den Jugendfußball-Regionalligen empfängt Wolfsteins A-Jugend den SC Idar-Oberstein. Für die C-Junioren der Eisbachtaler geht es zum SV Saar, bei dem die Mannschaft von Trainer Philipp Franke die Favoritenrolle klar annehmen will. A-Jugend, JFV Wolfstein Ww/Sieg – SC 07 Idar-Oberstein (Sonntag, 12.







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