EGC schlägt die TuS zweimal Neitersens A-Jugend sichert Punkt nach langer Unterzahl Moritz Hannappel

Marco Rosbach 16.03.2026, 19:32 Uhr

i Luca Breitenbach führt derzeit die Torjägerliste in der A-Jugend-Rheinlandliga an. Außerdem spielt er bereits in der Männer-A-Klasse für die SG Neitersen/Altenkirchen. Jürgen Augst

Mit den Saisontoren 18 und 19 half Luca Breitenbach der A-Jugend aus Neitersen, einen Punkt in Unterzahl zu sichern. In der Tabelle verliert der Zweite aber dennoch auf Primus Wolfstein, die wir ihr D-Jugend-Jahrgang in Trier gefordert waren.

Während zwei Jugendteams der EGC Wirges gegen die TuS Koblenz siegte, waren zwei Wolfstein-Mannschaften in Trier gefordert. Die A-Jugend drehte trotz schlechterem Spiel einen Halbzeitrückstand und der D-Jugend fehlte nicht viel für einen Überraschungspunkt beim Primus.







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