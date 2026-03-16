Mit den Saisontoren 18 und 19 half Luca Breitenbach der A-Jugend aus Neitersen, einen Punkt in Unterzahl zu sichern. In der Tabelle verliert der Zweite aber dennoch auf Primus Wolfstein, die wir ihr D-Jugend-Jahrgang in Trier gefordert waren.
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Während zwei Jugendteams der EGC Wirges gegen die TuS Koblenz siegte, waren zwei Wolfstein-Mannschaften in Trier gefordert. Die A-Jugend drehte trotz schlechterem Spiel einen Halbzeitrückstand und der D-Jugend fehlte nicht viel für einen Überraschungspunkt beim Primus.