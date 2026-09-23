4:2-Sieg zu Hause in Weierbach Nahetaler C-Junioren verwandeln gleich zwei Elfmeter Sascha Nicolay 23.09.2026, 10:29 Uhr

i Die C-Jugend-Fußballer des VfL Weierbach (in rosa) agierten gegen die TSG Kaiserslautern mannschaftlich geschlossen und gewannen 4:2. Sabine Greber-Maier

Unter den BIR-Teams in den Jugendfußball-Landesligen bleiben die D-Junioren des SC Idar-Oberstein weiter das Maß der Dinge. Stark trumpften aber auch die C-Junioren der JSG Nahetal auf.

In der C-Junioren-Landesliga lieferten sich die JSG Nahetal und die TSG Kaiserslautern eine spannende Partie. Die Nahetaler behielten die Oberhand, nicht zuletzt deshalb, weil sie gleich zwei Elfmeter verwandelten. In der gleichen Spielklasse machte sich der SC Idar-Oberstein II nach 0:3-Rückstand gegen den TuS Bolanden auf eine Aufholjagd, die allerdings beim 2:3 endete und in eine 2:5-Niederlage mündete.







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