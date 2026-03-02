5:0-Erfolg zum Auftakt Nahe-Glan-Zweite bestätigt gute Vorbereitung Helmut Zillmann 02.03.2026, 16:09 Uhr

Unbespielbare Plätze und Gegner, die nicht antraten: In den Landesligen der Fußball-Junioren gab es statt des großen Wiedereinstiegs nur ein Rumpfprogramm.

Die Junioren-Landesligen im Fußballkreis Bad Kreuznach laufen noch auf Sparflamme. Einzig die beiden U15-Teams der JSG Nahe-Glan II und des VfL Simmertal traten zu den angesetzten Spielen an. Dabei macht sich auch bemerkbar, dass der TSV Degenia Bad Kreuznach in der Winterpause seine C-Junioren-Mannschaft aus der Landesliga abgemeldet hat.







