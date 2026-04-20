Trainer trotz 5:1 unzufrieden Nahe-Glan-Jungs spielen mit angezogener Handbremse Tina Paare 20.04.2026, 12:49 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Pflichtaufgabe beim Vorletzten haben die C-Junioren der JSG Nahe-Glan erfüllt. Im nun anstehenden Derby gegen den SC Idar-Oberstein möchte Trainer Michael Rohr aber ein anderes Auftreten sehen.

Zum zweiten Mal in Folge schnürten die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan einen Fünferpack und gingen zum 14. Mal in dieser Verbandsliga-Saison als Sieger vom Feld. Dennoch schlug Trainer Michael Rohr kritische Töne an.C-Junioren, JSG Heltersberg/Geiselberg/Schopp – JSG Nahe-Glan 1:5 (0:1).







Artikel teilen

Artikel teilen