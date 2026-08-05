Turnier der JSG Birlenbach Nachwuchs unterzieht sich Formcheck in Hahnstätten Stefan Nink 05.08.2026, 15:12 Uhr

i Bei ihrem möglichweise ersten Turnier wollen sich die eifrigen Bambini mit ihren unbekümmerten Aktionen in die Herzen des erwartungsfrohen Publikums spielen. Andreas Hergenhahn / Archiv

Nachwuchsförderung wird bei der JSG Birlenbach seit jeher groß geschrieben. Am Wochenende wollen sich die an der Spielgemeinschaft beteiligten Vereine bei der 28. Auflage des Jugendfußball-Turniers erneut als perfekte Gastgeber präsentieren.

Alle Jahre wieder bietet die JSG Birlenbach/Balduinstein/Schönborn/Eppenrod/Holzappel mit ihrem Fußball-Turnier kurz vor Beginn der Pflichtspiele Nachwuchsteams die Möglichkeit, sich einem willkommenen Formcheck zu unterziehen. Am anstehenden Wochenende ist es wieder soweit: Dann steht auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten die bereits 28.







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