Nachwuchsförderung wird bei der JSG Birlenbach seit jeher groß geschrieben. Am Wochenende wollen sich die an der Spielgemeinschaft beteiligten Vereine bei der 28. Auflage des Jugendfußball-Turniers erneut als perfekte Gastgeber präsentieren.
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Alle Jahre wieder bietet die JSG Birlenbach/Balduinstein/Schönborn/Eppenrod/Holzappel mit ihrem Fußball-Turnier kurz vor Beginn der Pflichtspiele Nachwuchsteams die Möglichkeit, sich einem willkommenen Formcheck zu unterziehen. Am anstehenden Wochenende ist es wieder soweit: Dann steht auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten die bereits 28.