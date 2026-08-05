Turnier der JSG Birlenbach 
Nachwuchs unterzieht sich Formcheck in Hahnstätten
Bei ihrem möglichweise ersten Turnier wollen sich die eifrigen Bambini mit ihren unbekümmerten Aktionen in die Herzen des erwart
Bei ihrem möglichweise ersten Turnier wollen sich die eifrigen Bambini mit ihren unbekümmerten Aktionen in die Herzen des erwartungsfrohen Publikums spielen.
Andreas Hergenhahn / Archiv

Nachwuchsförderung wird bei der JSG Birlenbach seit jeher groß geschrieben. Am Wochenende wollen sich die an der Spielgemeinschaft beteiligten Vereine bei der 28. Auflage des Jugendfußball-Turniers erneut als perfekte Gastgeber präsentieren.

Lesezeit 2 Minuten
Alle Jahre wieder bietet die JSG Birlenbach/Balduinstein/Schönborn/Eppenrod/Holzappel mit ihrem Fußball-Turnier kurz vor Beginn der Pflichtspiele Nachwuchsteams die Möglichkeit, sich einem willkommenen Formcheck zu unterziehen. Am anstehenden Wochenende ist es wieder soweit: Dann steht auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten die bereits 28.
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