Spannung bei der JSG Nahe-Glan Nach zwei Lattenkrachern wird es noch einmal eng 02.11.2025, 15:33 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die einen machten es spannend, die anderen gerieten früh ins Hintertreffen: Ganz unterschiedlich waren die Junioren-Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach in den Verbandsligen unterwegs.

Die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan haben einen Lauf und in der Verbandsliga ihren dritten Sieg in Folge eingefahren. Die Serie würden sie am Mittwoch um 18.30 Uhr gerne ausbauen. Dann empfangen sie im Verbandspokal-Achtelfinale in Meisenheim den SC Idar-Oberstein, den sie in der Liga zuletzt bezwungen haben.







