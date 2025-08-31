Den ersten Saisonsieg bejubelten die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan in der Verbandsliga. Für die D-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach gab es zwar nichts zu holen, aber sie boten Schott Mainz mächtig Paroli.

C-Junioren, JSG Nahe-Glan – SV Gonsenheim II 3:2 (1:1). Das JSG-Team tat sich auf dem Meisenheimer Kunstrasen zunächst schwer, lag nach 23 Minuten bereits mit 0:2 zurück. „Verdient“, wie Trainer Michael Rohr aufgrund der verschlafenen ersten Hälfte befand. Mohammad Alsalum (27.) gelang kurz vor der Pause der wichtige Anschlusstreffer. Die Pausenansprache und die Umstellungen zu Beginn der zweiten Hälfte wirkten, denn nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber viel präsenter, ließen nichts mehr zu und erspielten sich einige Chancen. „Wir hätten zwei, drei Tore mehr machen müssen. Aber unter dem Strich haben wir drei Punkte geholt, was enorm wichtig war für den Kopf und fürs Selbstvertrauen“, erklärte der JSG-Trainer. Louis Brun (43.) traf zum 2:2, und als ein Gegenspieler eine Zeitstrafe absaß, gelang Milan Rohr (56.) der Siegtreffer. „Es ist gut zu wissen, dass wir auch gewinnen können, obwohl es nicht richtig rund läuft“, bilanzierte Michael Rohr.

D-Junioren, TSV Degenia Bad Kreuznach – TSV Schott Mainz 0:2 (0:1). In ihrem ersten Heimspiel bekamen es die Bad Kreuznacher mit einem starken Gegner zu tun, zogen sich aber achtbar aus der Affäre. „Ich habe großen Respekt vor Schott, aber meine Jungs haben das sehr gut gemeistert“, sagte Degenia-Trainer Turgut Dikbiyik. Seine Mannschaft verteidigte leidenschaftlich und ließ wenig zu. Die Gäste brauchten einen Foulelfmeter, um in Führung zu gehen (28.). „Sonst steht es zur Pause 0:0“, war sich Dikbiyik sicher. Er ergänzte: „Die Leistung von uns war top, wir haben gut dagegengehalten. Vielleicht holen wir ja in der Rückrunde ein Pünktchen.“ In Minute 47 erhöhte der Kontrahent auf 2:0.