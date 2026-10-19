JFV 1:5 gegen Elversberg II Nach Tristan Kürzels Tor keimt nur kurz Hoffnung auf Michael Bongard 19.10.2026, 16:22 Uhr

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Zu Beginn jeder Halbzeit ist der JFV Rhein-Hunsrück im Tiefschlaf gegen den Bundesliga-Nachwuchs der SV Elversberg II gewesen. Am Ende stand eine 1:5-Niederlage in der B-Jugend-Regionalliga Südwest für das Schlusslicht in Kirchberg.

Auch nach der Herbstpause haben die Nachwuchsfußballer des JFV Rhein-Hunsrück eine Niederlage einstecken müssen: Der Aufsteiger in die B-Jugend-Regionalliga Südwest unterlag der SV Elversberg II in Kirchberg mit 1:5 (1:1). Es war die sechste Niederlage im achten Spiel, der JFV wartet als einzige Mannschaft in der 14-köpfigen Regionalliga noch auf einen Sieg und ist mit zwei Punkten das Schlusslicht.







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