Gleich zweimal binnen fünf Tagen waren die B-Jugendlichen der JSG Birlenbach gefordert. Nach dem Remis im Derby in Gückingen setzte es am Montagabend in Horressen eine 0:3-Niederlage bei der JSG Sportfreunde Westerwald.

A-JugendJSG Mühlbachtal – JSG Neitersen 0:6 (0:3). Drei Gegentore binnen fünf Minuten machten gegen den Spitzenreiter die gute erste halbe Stunde des ältesten Nachwuchses vom Blauen Ländchen zunichte. In der Folge hatten die Talente aus Altenkirchen, Neitersen und Umgebung beim Tabellensiebten weitgehend alles im Griff und unterstrichen, warum sie im gesamten Saisonverlauf erst fünf Gegentreffer zugelassen hatten. Die Mühlbachtaler ihrerseits hielten ordentlich dagegen, doch in der Schlussphase gab’s dann erneut drei Gegentore in kurzer Zeit. Das halbe Dutzend war voll im Nastätter Schulzentrum, das Resultat entschieden zu hoch ausgefallen. Torfolge: 0:1 Finn Johann Schneider (30.), 0:2 Luca Breitenbach (32.), 0:3 Philipp Hink (35.), 0:4 Ezan Merovci (75.), 0:5 Luca Breitenbach (77., Elfmeter.), 0:6 Ben Leiberich (84.).

B-Jugend

JSG Spfr Westerwald – JSG Birlenbach 3:0 (2:0). Das Team von Stefan Mäncher und Alexander Pauktscha hatte sich für den Auftritt in Horressen zwar viel vorgenommen, doch bereits zur Pause standen die Aktien nach dem Doppelpack von Leon Maier (14./28.) schlecht. Die Gäste blieben nach Wiederanpfiff dran, konnten aber aus ihren Gelegenheiten aber kein Kapital. Dean Cyril Medina setzte dann mit dem 3:0 den Schlusspunkt (80.).

Wenig Zugriff im Mittelfeld

JSG Lahn – JSG Birlenbach 3:3 (2:2). Die erste Halbzeit stand im Zeichen der Gastgeber. „Wir hatten Probleme Zugriff im Mittelfeld zu bekommen und hatten viel zu große Abstände zwischen unseren Reihen“, kritisierte Gäste-Co-Trainer Alexander Pauktscha. „Durch das deutliche Chancenplus der JSG Lahn waren wir mit dem 2:2 zur Halbzeit gut bedient. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gegen den Ball besser in den Griff bekommen und haben deutlich weniger zugelassen. Den Punkt nehmen wir dankend mit.“ Daniel Wingender vom TuS Heistenbach bilanzierte: „Es ist zwar ärgerlich, so kurz vor dem Abpfiff noch zwei Punkte hergeben zu müssen. Allerdings geht das Ergebnis gemessen am Spielverlauf in Ordnung.“ Torfolge: 0:1 Lars Dietrich (10.), 1:1 Anakin Zimonczek (18.), 1:2 Justin Hofmann (25.), 2:2 Ryan Michael McBean (29.), 3:2 Leon Hannappel (68.), 3:3 Lars Dietrich (80.+3).

JFV Wolfstein II – JSG Mühlbachtal 3:1 (3:0). Auf dem Daadener Kunstrasen dominierten die mit mehreren Spielen aus dem Regionalliga-Kader angetretenen Gastgeber den ersten Durchgang. Dennoch überstanden die Jungs vom „Blauen Ländchen“ die ersten 25 Minuten ohne Gegentor. Dann klingelte es bis zur Pause noch dreimal im Kasten von Finn Klos. Die Pause wurde dann genutzt um sich neu einzuschwören. Was die Spieler um Kapitän Lennard Müller dann in den zweiten 40 Minuten zeigten war überragend. Dem Gegner wurden nun kaum noch Räume geboten, der ballführende Spieler nahezu immer gedoppelt und auch die nötige Aggressivität war nun vorhanden. Pech hatte Nico Rehse, dessen Freistoß aus 30 Metern auf der Latte des Wolfsteiner Gehäuses landete (60.). „Ohne die Spieler aus dem Regionalligakader hätten wir ein Spiel auf Augenhöhe gehabt, so muss man die individuelle Qualität anerkennen die dazu geführt hat, dass unter dem Strich für uns heute nicht mehr drin war“, so JSG-Trainer Patrik Klos. Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 alle Matthis Malidain (26., 28., 40.+1), 3:1 Jonas Schmidt (50.).

Leonard Baum und Dominik Becker treffen ins Schwarze

C-Jugend

JSG Lahn – VfL Hamm II 2:1 (0:0). Im „6-Punkte-Spiel“ gegen den Abstieg setzten sich die Einheimischen knapp durch. Gegen undisziplinierte Gäste von der Sieg sahen die Zuschauer am, Gückinger Königstein ein zerfahrenes Spiel mit wenigen fußballerischen Höhepunkten. Am Ende reichten die Tore von Leonard Baum (1:0/49.) und Dominik Becker (2:1/58.) zum verdienten Heimsieg des von Marc Happel und Matthias Löhn betreuten Teams.

JSG Mühlbachtal – JSG Siegtal/Heller 0:4 (0:2). Der punktlose Tabellenletzte aus Nastätten und Umgebung hatte sich zwar viel vorgenommen, geriet aber durch ein selbst verschuldetes Gegentor nach wenigen Sekunden aus der Bahn geraten und lief zumeist Ball und Gegner hinterher. „Es wäre definitiv mehr drin gewesen, aber wir haben uns von dem frühen Rückschlag nicht erholt und zudem aus meiner Sicht noch zwei Abseitstore kassiert“, so Trainer Nico Haxel. „Aber irgendwann wird das Glück auch mal auf unserer Seite sein.“ Torfolge: 0:1 David Arnal (1.), 0:2 Johann Arnal (22.), 0:3 David Arnal (38.), 0:4 Johann Arnal (64.).

JSG Rhein-Westerwald – JSG Aar 2:0 (1:0). Ohne Auswechsler trat der Gast zwar in St. Katharinen an, drückte aber gleich mächtig auf die Tube. Die Westerwälder erwiesen sich als sehr effektiv und legten mit dem ersten Konter die Führung vor (18.). Der JSG Aar fehlte laut Trainer Sebastian Maaßen insgesamt das nötige Torglück. Nach einem weiteren Konter sorgte Rhein-Westerwald für die Entscheidung (60.), als der gedankenschnellere Stürmer einen Abpraller über die Linie drückte. „Wir haben uns bestmöglich verkauft und deutlich mehr investiert. Umso bitterer, das wir uns am Ende nicht belohnt haben“, so Sebastian Maaßen.

D-JugendJSG Rhein-Taunus – SSV Weyerbusch 4:0 (1:0). „Die sehr gute Wintervorbereitung mit konstant hoher Trainingsbeteiligung hat sich für unsere Jungs ausgezahlt“, freute sich Co-Trainer Sven Schneider nach der klaren Sache in Dahlheim. Mit ihren Doppelpacks besiegelten Elijah Kunar (15./47.) sowie Nio Weinand (45./58.) den deutlichen Erfolg gegen den Gast von der Grenze zu NRW, der im Kampf um den Verbleib auf der überkreislichen Ebene ein direkter Konkurrent und nun punktgleich ist.

JSG Aar – JFV Wolfstein II 2:1 (1:1). In einem offenen Schlagabtausch sorgten zwei Tore Levi Trinkers (10./43) für den Heimsieg. Nach einem individuellen Aussetzer kam die JFV-Reserve nach Handspiel per Neunmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 (15.). „Den erneuten Ausgleich verhinderte eine solide Abwehrleistung und nicht zuletzt Alexander Rudel, der als etatmäßiger Feldspieler die Torwartrolle super annahm und mit tollen Paraden den Vorsprung festhielt“, so JSG-Co-Trainer Benjamin Schulze.