JSG Nahe-Glan stark dezimiert Nach der Pause lassen die Kräfte nach Tina Paare 02.11.2026, 14:18 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Dass es eine schwere Verbandsliga-Saison werden würde, war allen bei der JSG Nahe-Glan bewusst. Mit einer derartigen Personalmisere hatten sie aber nicht gerechnet.

Die Hoffnung, dass sich die Personalsituation nach und nach entspannt, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil. Vor dem Gastspiel beim FK Pirmasens spitzte sich die Lage bei den C-Junioren-Fußballern der JSG Nahe-Glan noch einmal zu. „Wir hatten noch mehr Ausfälle“, berichtete JSG-Trainer Christoph Hock, der deshalb sogar in Erwägung gezogen hatte, die Partie abzusagen.







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