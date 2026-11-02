Dass es eine schwere Verbandsliga-Saison werden würde, war allen bei der JSG Nahe-Glan bewusst. Mit einer derartigen Personalmisere hatten sie aber nicht gerechnet.
Lesezeit 1 Minute
Die Hoffnung, dass sich die Personalsituation nach und nach entspannt, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil. Vor dem Gastspiel beim FK Pirmasens spitzte sich die Lage bei den C-Junioren-Fußballern der JSG Nahe-Glan noch einmal zu. „Wir hatten noch mehr Ausfälle“, berichtete JSG-Trainer Christoph Hock, der deshalb sogar in Erwägung gezogen hatte, die Partie abzusagen.