Es läuft nicht rund im Jugendfußball an der Nahe. Alle drei Verbandsligisten kassierten mal wieder Niederlagen.

Die drei Mannschaften des Kreises Bad Kreuznach in den Jugendfußball-Verbandsligen tun sich immer schwerer, mitzuhalten. Am Wochenende gab es wieder Niederlagen für alle. Die A-Junioren der JSG Nahe-Glan und die C-Junioren des TSV Degenia Bad Kreuznach sind Schlusslichter in ihren Klassen.

A-Junioren, JSG Nahe-Glan – FSV Offenbach 0:3 (0:1). „Ich habe vor dem Spiel an die Mannschaft appelliert, die letzten acht Spiele mit Anstand, Charakter, den Grundtugenden, Teamgeist, Freude und einfachem Fußball zu spielen, was eigentlich immer selbstverständlich und erforderlich sein sollte“, berichtete JSG-Trainer Matthias Baus. Und sein Team setzte das zunächst auch um. „Wir hatten in den ersten 20 Minuten drei klare Chancen, die wir nicht konsequent nutzen. Mit dem ersten Angriff des Gegners gehen wir zentral vorm Sechzehner nicht hoch zum Kopfball, um zu klären. Der Gegner kann den Ball in den Sechzehner köpfen, wo der Ball von einem unserer Spieler abprallt und dem Torschützen vor die Füße fällt“, erzählte Baus von einem unglücklichen Gegentor. Die folgende Reaktion gefiel ihm dann nicht. Er berichtete: „Die Köpfe gingen leider wieder zu schnell nach unten. Das ist enttäuschend für mich, und ich verstehe es auch nicht.“ Jeremias Hill bewahrte die JSG kurz vor Schluss mit einem gehaltenen Elfmeter vor einem weiteren Gegentor.

C-Junioren, FK Pirmasens – TSV Degenia Bad Kreuznach 5:1 (2:1). Nach einer Unaufmerksamkeit ging der FKP schnell in Führung. Kurz darauf erzielte Ali Alnagres (9.) den verdienten Ausgleich. In der zweiten Hälfte drückte der TSV auf die Führung, verbuchte jedoch nur einen Lattentreffer. In der Schlussphase entschieden vier Standardsituationen das Spiel. „Beide Trainer waren sich einig, dass sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten und die Standards das Spiel entschieden haben“, berichtete Lutz Tasch, der Coach des TSV.

C-Junioren, 1. FC Kaiserslautern II – JSG Nahe-Glan 6:0 (3:0). Der FCK hatte von Beginn an mehr Ballbesitz, auch dadurch, dass die JSG etwas tiefer stand und auf Konter lauerte. Die ersten guten Chancen waren aufseiten der Nahe-Glan-Kicker. Es dauerte zudem bis zur 28. Minute, bis sich der FCK die erste echte Chance herausspielte, diese aber direkt nutzte. Danach war bei der JSG Verunsicherung zu spüren, sodass der FCK bis zur Halbzeit auf 3:0 erhöhte. Auch in der zweiten Hälfte gehörten die ersten Chancen dem Gast, die aber erneut ungenutzt blieben. Am Ende konnte die offensivstärkste Mannschaft der Liga ihre Klasse ausspielen. „Im Grunde haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Der größte Unterschied lag darin, dass der FCK seine Chancen und unsere Fehler eiskalt ausgenutzt hat“, bilanzierte JSG-Trainer Christoph Hock.