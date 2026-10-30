Große Chance im Saarland Nach bitterem 3:4 will sich Wolfstein endlich belohnen Marco Rosbach 30.10.2026, 13:08 Uhr

i Gelingt diesmal der Sprung nach oben? Der JFV Wolfstein (in Weiß, hier gegen Herxheim) will aus dem Saarland Zählbares mit in den Westerwald bringen. Manfred Böhmer/balu

Was ist schlimmer als eine lange Heimfahrt von einem Auswärtsspiel, die ohne Ausbeute angetreten wird? Der JFV Wolfstein ist zuversichtlich, sich auf fremdem Platz endlich zu belohnen. Worauf es ankommt, weiß Trainer Matthias Liedtke ganz genau.

Nur einer der beiden Westerwälder Vertreter in der Jugenfußball-Regionalliga ist an diesem Wochenende im Einsatz. Das für Sonntag geplante Heimspiel der Eisbachtaler C-Jugend gegen den FSV Mainz 05 wurde kurzfristig verlegt und soll im Dezember nachgeholte werden, wie Sportfreunde-Trainer Philipp Franke erklärt.







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